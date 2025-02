Gideon Sa'ar : "l'état des otages prouve la propagande du Hamas sur la famine à Gaza"

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar dénonce les accusations de famine à Gaza, pointant l'état des otages libérés comme preuve de la propagande du Hamas.

"Pendant plus d'un an, la communauté internationale a dansé au rythme de la fausse propagande sur la 'famine' à Gaza", déclare-t-il sur X. "Les images ne mentent pas : les terroristes du Hamas et les habitants de Gaza semblent en bonne santé. Seuls les otages israéliens ressemblent à des survivants de la Shoah, montrant clairement les signes de la famine."

Il conclut en accusant le Hamas de "crimes contre l'humanité" et appelle à "éradiquer ce mal nazi".