Grave faille sécuritaire : des individus cagoulés déambulent pendant des heures dans une implantation

Un incident sécuritaire majeur s'est produit dans la région de Benjamin, en Judée-Samarie dans la nuit de vendredi à samedi : deux individus cagoulés ont pénétré dans l'implantation de Na'ale et se sont déplacés sur le site pendant plusieurs heures sans être détectés par les forces de sécurité. L'incident n'a été signalé à Tsahal que plusieurs heures plus tard par un habitant.

Au petit matin, la procédure d'urgence "Chevalier de Nuit" a été déclarée à Na'ale, mais sans notification organisée aux résidents ni activation de sirènes. Les forces dépêchées sur place ont été libérées dans la matinée, une fois établi que les suspects avaient quitté le périmètre de la localité bien plus tôt.

Tsahal tend à considérer qu'il s'agit d'un incident criminel, mais l'hypothèse d'une tentative terroriste reste à l'étude, d'autant qu'aucun suspect n'a été arrêté et qu'aucun responsable n'a été identifié.

Une résidente a témoigné auprès d'i24NEWS : "Vendredi, un incident sécuritaire impliquant des Arabes cagoulés qui ont pénétré dans la localité s'est produit. Ils n'ont pas activé 'Chevalier de Nuit' ni déclenché les sirènes, mais nous ont prévenus par WhatsApp à cinq heures du matin. Je me suis réveillée avec des soldats qui frappaient à ma porte à sept heures pour vérifier que tout allait bien. Tsahal n'a pas autorisé l'activation des sirènes. Toute la localité est sur les nerfs dans une insécurité totale."

Dans sa réponse, Tsahal a déclaré : "Vendredi soir, un signalement a posteriori a été reçu concernant des suspects cagoulés ayant pénétré dans l'implantation de Na'ale. Dès réception du signalement, des forces de Tsahal et de police se sont précipitées sur place et ont effectué des fouilles avec les forces de sécurité locales jusqu'à confirmation de l'absence de terroristes."

"Dans le cadre du traitement de l'incident, des caméras ont été exploitées, révélant que les suspects ont pénétré dans plusieurs maisons et dérobé des biens. Tsahal traite cette intrusion avec gravité. L'incident fait l'objet d'une enquête", a précisé l'armée.