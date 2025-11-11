"Suivez le droit chemin, c'est l'héritage que Hadar nous laisse", déclare Simha Goldin aux funérailles de son fils

Les funérailles du lieutenant Hadar Goldin ont eu lieu mardi au cimetière militaire de Kfar Saba, onze ans après être tombé au combat à Rafah lors de l'opération "Bordure protectrice" en 2014. Depuis sa mort, il était officiellement déclaré soldat de Tsahal dont le lieu de sépulture était inconnu. Des centaines de personnes se sont rassemblées sur les bords des routes pour accompagner le cortège funèbre, respectant la demande de la famille.

Son père, Simcha, lui a rendu hommage : "Hadar était quelqu'un de spécial qui touchait les gens, et vous, cette grande foule, en êtes la preuve... Suivez le droit chemin, c'est l'héritage que Hadar nous laisse." Sa mère Leah a dit : "Hadar, nous t'avons attendu pendant 11 ans, c'est très long. Je ne sais pas comment nous avons fait". "Presque chaque fois que nous étions déprimés, quelqu'un dans la famille disait : 'Qu'est-ce que Hadar aurait dit ?'", a-t-elle poursuivi. "J'attendais que tu surgisses et que tu dises que tout allait bien".

"Je ne sais pas comment l'accepter, mais je pouvais te voir et te sentir", a de son côté déclaré sa sœur Ayelet. "Le pays s'est paré de ses plus beaux atours, tu n'appartiens pas seulement à moi, mais à tout le monde. Le retour de ta dépouille dans la terre d'Israël apporte la lumière à tous. Toi qui es parti nous défendre, vois combien ils se sont battus pour toi, je sens que c'est un voyage historique, un voyage d'un mouvement qui change la réalité. Il faut tout donner au nom des valeurs et rester fermes". "Je veux m'adresser à tous les soldats qui l'ont ramené, je ne vous connais pas, mais je veux vous serrer la main. Vous avez ramené mon petit frère. Ils t'ont rendu ton humanité. Mon petit frère Hadar, tu vis dans mon cœur, tu vis, ta présence est dans l'esprit de tous, tu vis dans nos cœurs", a-t-elle conclu.

Tzur Goldin, le frère jumeau de Hadar, lui a aussi rendu hommage : "Je te demande pardon si nous t'avons blessé d'une quelconque manière. La victoire dans cette guerre, c'est que le peuple d'Israël ne laisse personne derrière lui. Hadar était un homme simple dont la présence répandait la joie autour de lui. Merci au peuple d'Israël - aujourd'hui, la famille Goldin peut dire qu'Hadar est à la maison... Je ne pensais pas que nous nous séparerions ainsi - il n'y a pas de Tzur sans Hadar, ton histoire n'est pas terminée et tout un peuple te ramène à la maison."

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, s'est exprimé lors des funérailles de Hadar Goldin : "Nous avons bouclé la boucle. L'opération Bordure protectrice est désormais terminée". Il a également ajouté : "C'est avec respect et humilité que nous accompagnons aujourd'hui Hadar dans son dernier voyage, qu'il méritait depuis longtemps".

"Au moment où le voyage de retour de Hadar touche à sa fin", a poursuivi Zamir, "un autre voyage commence pour réaliser la volonté de Hadar, que vous, la famille Goldin, nous transmettez depuis plus d'une décennie. Une volonté qui reflète clairement le paysage de son enfance, l'homme qu'il est devenu, le commandant qu'il a été pour ses soldats jusqu'à la fin. Sur la dernière photo de Hadar, son regard exprime 'force et humilité'. Un officier dont les pieds étaient fermement ancrés sur la terre qu'il aimait tant, mais dont le regard se portait vers l'horizon... Aujourd'hui, nous nous reposons sur la terre pour laquelle nous nous sommes battus, mais nous continuerons à revenir partout où une promesse n'a pas été tenue, nous continuerons à agir jusqu'à ce que le dernier d'entre nous rentre chez lui".

Âgé de 23 ans au moment de sa disparition, Goldin laisse derrière lui ses parents Leah et Simha, sa sœur Ayelet, son frère Hami et son frère jumeau Tsur. La famille a lancé un appel au public pour accompagner le soldat lors de son dernier voyage et lui rendre hommage avec des drapeaux israéliens, tout en demandant aux participants d'éviter tout symbole politique.

Le cortège funéraire est parti à 8h30 du matin près de la base de Shura, avant de traverser plusieurs points du centre d'Israël. Il passera par l'échangeur de Ramla Sud sur la route 40 à 8h45, puis par l'échangeur de Beit Shemesh sur la route 443 au niveau de l'échangeur de Nahshonim. L'arrivée à Kfar Saba est prévue à 9h15, et la cérémonie funéraire débutera à 10h00.

Pour permettre le bon déroulement de l'hommage, plusieurs rues de Kfar Saba seront fermées à partir de 8h00 du matin. La rue Weizmann sera notamment bloquée sur deux tronçons : entre les rues Tel Hai et Rivka Guber en direction de l'est, et entre les rues Nordau et Tel Hai en direction de l'ouest. D'autres axes comme la rue HaEmek et la rue HaGalil seront également impraticables.

Des parkings publics ont été mis à disposition pour accueillir les personnes souhaitant assister aux funérailles : le parking de la gare de Nordau, les parkings de la rue Arbel, ceux du centre commercial Arim et le parking de la rue Jérusalem.

Cette inhumation, après plus d'une décennie d'attente, marque un moment de recueillement national pour honorer la mémoire d'un jeune soldat tombé en service.