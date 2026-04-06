Haïfa : les quatre victimes identifiées après la frappe iranienne

Les autorités israéliennes ont identifié les quatre victimes de la frappe iranienne qui a touché un immeuble résidentiel à Haïfa dimanche. Il s’agit de Vladimir et Lena Gershevich, un couple âgé de 80 ans, de leur fils Dmitry (« Dima ») Gershevich, 42 ans, et de sa compagne Lucille-Jean, 35 ans, de nationalité philippine.

Selon les premiers éléments, Dmitry et sa partenaire, résidant habituellement à Herzliya, s’étaient rendus à Haïfa pour aider Vladimir à sortir d’une longue hospitalisation au centre médical Rambam. Quelques heures seulement après leur arrivée, un missile iranien a frappé l’immeuble dans lequel ils se trouvaient. L’impact a provoqué l’effondrement partiel de la structure, et un étage supérieur s’est effondré sur leur appartement, les piégeant sous les décombres.

Parmi les victimes, Lena (« Lena ») Ostrovsky-Gershevich était une figure reconnue du monde artistique. Diplômée de l’Académie de musique Glière à Kiev, elle s’était imposée comme professeure de chant. Elle enseignait notamment au studio d’art dramatique Nissan Nativ et avait participé à de nombreuses productions en Israël et à l’international.

Alors que les secours poursuivent leurs opérations dans les zones touchées, l’émotion reste vive dans le pays, confronté à une intensification des attaques.