Haïfa : les quatre victimes identifiées après la frappe iranienne
Un drame familial qui illustre la violence des attaques visant désormais directement les zones résidentielles.
Les autorités israéliennes ont identifié les quatre victimes de la frappe iranienne qui a touché un immeuble résidentiel à Haïfa dimanche. Il s’agit de Vladimir et Lena Gershevich, un couple âgé de 80 ans, de leur fils Dmitry (« Dima ») Gershevich, 42 ans, et de sa compagne Lucille-Jean, 35 ans, de nationalité philippine.
Selon les premiers éléments, Dmitry et sa partenaire, résidant habituellement à Herzliya, s’étaient rendus à Haïfa pour aider Vladimir à sortir d’une longue hospitalisation au centre médical Rambam. Quelques heures seulement après leur arrivée, un missile iranien a frappé l’immeuble dans lequel ils se trouvaient. L’impact a provoqué l’effondrement partiel de la structure, et un étage supérieur s’est effondré sur leur appartement, les piégeant sous les décombres.
Parmi les victimes, Lena (« Lena ») Ostrovsky-Gershevich était une figure reconnue du monde artistique. Diplômée de l’Académie de musique Glière à Kiev, elle s’était imposée comme professeure de chant. Elle enseignait notamment au studio d’art dramatique Nissan Nativ et avait participé à de nombreuses productions en Israël et à l’international.
Alors que les secours poursuivent leurs opérations dans les zones touchées, l’émotion reste vive dans le pays, confronté à une intensification des attaques.