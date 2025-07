Haim Rotter, figure de Bnei Brak chargée de la protection des jeunes, inculpé pour viol et agressions sexuelles

Articles recommandés -

Le parquet de Tel-Aviv a déposé ce dimanche un acte d’accusation contre Haim Rotter, 38 ans, président de l’organisation « HaShomerim » à Bnei Brak, pour de graves délits sexuels commis contre quatre plaignants, dont un mineur de 15 ans au moment des faits.

Selon l’acte d’accusation présenté par l’avocate Efrat Rotem, du bureau du procureur du district de Tel-Aviv, les faits se sont déroulés entre 2009 et 2024. Rotter aurait profité de sa position au sein de l’organisation, qu’il dirigeait depuis environ 15 ans, pour commettre ces agressions.

À la tête de « HaShomerim », une organisation civile connue pour ses patrouilles de sécurité dans les rues de Bnei Brak destinées à la protection des jeunes de la ville, Rotter était chargé du recrutement des bénévoles et entretenait des relations suivies avec le commissariat local. Sa notoriété dans la ville lui aurait permis, selon le ministère public, d’exercer une emprise sur ses victimes.

Le document judiciaire l’accuse notamment du viol d’un mineur de moins de 16 ans, de viol, d’actes indécents commis avec violence, et d’actes indécents sans consentement.Le parquet a demandé au tribunal de district de Tel-Aviv que l’accusé soit maintenu en détention jusqu’à la fin de la procédure judiciaire.

Rotter avait été arrêté plus tôt ce mois-ci à son arrivée à l’aéroport Ben Gourion. Depuis, de nouvelles plaintes ont été enregistrées et une enquête approfondie est en cours en parallèle de la procédure judiciaire. Selon plusieurs sources proches du dossier, huit plaintes ont été déposées à ce jour contre Rotter. Cinq personnes auraient également été arrêtées dans le cadre de l’affaire, et la police est toujours à la recherche de preuves complémentaires.

Le Centre d’assistance Magen, qui soutient certaines des victimes, a salué la décision du parquet : « Il s’agit d’une étape importante dans la lutte pour la justice et contre le mur du silence qui entoure de tels crimes depuis des années. »

Le centre a également adressé un message aux victimes dont les plaintes ne figurent pas dans l’acte d’accusation en raison du délai de prescription : « Votre choix courageux de témoigner n’est pas vain. Vos témoignages ont permis aux enquêteurs de reconstituer une image complète. Le système d’intimidation et de silence a empêché certaines victimes d’obtenir réparation, mais nous les encourageons toutes à continuer de parler. »