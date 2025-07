Hausse des accidents mortels au travail en Israël au premier semestre 2025

Articles recommandés -

Les accidents mortels sur les lieux de travail en Israël ont retrouvé leurs niveaux d’avant-guerre, avec 36 décès et 297 blessures graves recensés au premier semestre 2025, selon l’organisation Kav LaOved, qui suit les incidents touchant les travailleurs. Cela représente une augmentation par rapport aux 29 morts enregistrés à la même période en 2024, une baisse temporaire attribuée à la réduction de l’activité économique due à la guerre à Gaza.

Kav LaOved explique cette hausse par la reprise des opérations quasi normales depuis le 7 octobre, qualifiant la diminution de l’année précédente d’artificielle. Le secteur de la construction concentre 60 % des victimes, les autres étant réparties entre l’agriculture, l’industrie et les services généraux. La moitié des blessures en construction résultent de chutes en hauteur, suivies des chutes d’objets lourds et des accidents impliquant des véhicules de chantier.

De nombreuses victimes sont des Arabes israéliens, des Palestiniens et des travailleurs migrants, groupes vulnérables exposés aux sites dangereux et aux défaillances systémiques en matière de sécurité. Bien que le ministère du Travail ait émis légèrement plus d’ordonnances de sécurité en 2025 qu’en 2024, Kav LaOved alerte sur un déclin sur cinq ans, passant de 3 000 ordonnances par semestre en 2020 à seulement 1 300 début 2025. L’analyse révèle des lacunes dans l’application, comme à Haïfa, où 22 incidents modérés à graves n’ont entraîné que 25 ordonnances depuis janvier, contre 169 à Jérusalem. L’organisation presse le ministre du Travail, Yoav Ben Tzur, d’instaurer une autorité nationale de sécurité au travail et un plan global pour réduire les accidents, insistant : « Les travailleurs ne doivent pas rentrer chez eux dans des cercueils. »

Le ministère du Travail conteste ces données, les jugeant inexactes et biaisées, affirmant que son administration de la santé et sécurité au travail est l’organe officiel de surveillance. Il met en avant une réforme historique dans la construction pour responsabiliser les gestionnaires de sites et renforcer la dissuasion. Avec 70 inspecteurs risquant leur vie quotidiennement, plus de 650 sites ont été fermés pour violations, et 2 600 ordonnances émises. Le ministère s’engage à poursuivre ses opérations et appelle les promoteurs et entrepreneurs à veiller à la sécurité des travailleurs.