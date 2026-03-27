Herzliya : des dégâts à l’hôtel Dan Accadia après la chute de débris d’interception

Des dégâts matériels ont été signalés vendredi à l’hôtel Dan Accadia, sur le littoral de la ville d"Herzliya, après la chute de débris issus d’une interception aérienne, selon des images diffusées sur place.

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D’après les premières informations, un éclat est tombé à proximité de l’établissement, provoquant des dommages visibles mais sans faire de blessés. Les images montrent notamment des impacts sur des structures extérieures, témoignant de la puissance de la chute.

Les autorités locales ont rapidement sécurisé la zone afin d’écarter tout risque supplémentaire et de procéder aux vérifications nécessaires.

Cet incident intervient dans un contexte de tensions régionales élevées, marqué par des interceptions fréquentes de projectiles. Si ces systèmes de défense permettent d’éviter des frappes directes, la retombée de fragments peut néanmoins causer des dégâts ponctuels au sol.

L’événement illustre ainsi les risques indirects liés aux interceptions, même loin des zones de combat direct, alors que les autorités appellent la population à rester vigilante.