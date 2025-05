Herzog : "Les implantations sont le rempart défensif d'Israël"

Le président israélien Isaac Herzog s'est exprimé lors de la conférence sur les implantations organisée par Makor Rishon et la communauté d'Ofra, à l'occasion du 50e anniversaire de cette localité. "À chaque nouvelle visite à travers Israël, particulièrement en Judée-Samarie, et surtout lorsque je survole le pays en hélicoptère, je comprends davantage combien le mouvement de colonisation est important, formidable et prospère. Les implantations constituent véritablement le rempart défensif d'Israël dans tous les sens du terme", a déclaré Herzog.

Concernant la communauté d'Ofra, le président a affirmé : "Il est indéniable qu'Ofra occupe une place centrale dans l'histoire du mouvement des implantations. Une vision devenue réalité et traduite en actions concrètes sur le terrain". Il a salué cette implantation comme « un modèle d'esprit pionnier, d'abnégation et de leadership".

Herzog a souligné que "les implantations sont l'une des pierres angulaires du sionisme et de l'histoire juive depuis l'Antiquité", ajoutant que cette réalité est « sept fois plus vraie quand les défis actuels, y compris dans le domaine des implantations sont considérables".

Le président a également évoqué la situation des otages, appelant à "franchir une nouvelle étape pour tous les ramener, jusqu'au dernier, aussi vite que possible". Il a exhorté les personnalités publiques à "agir de façon responsable lorsqu'elles abordent ce sujet, en tenant compte de l'immense douleur des familles des otages, qui vivent un véritable enfer".