Herzog met en garde : "Israël se trouve de nouveau au bord de l’abîme"
Trente ans après l’assassinat d’Yitzhak Rabin, le président israélien Isaac Herzog a alerté sur la montée de la haine et de la violence politique en Israël.
Lors de la cérémonie officielle marquant les 30 ans de l’assassinat d’Yitzhak Rabin, le président israélien Isaac Herzog a lancé un avertissement contre la montée de la haine et de la violence politique dans le pays.
S’exprimant depuis le mont Herzl à Jérusalem, Herzog a déploré que trois décennies après le meurtre du Premier ministre par un extrémiste juif, les mêmes signes alarmants persistent.
« Nous voyons encore les mêmes symptômes — voire plus : un langage violent et vulgaire, des accusations de trahison, du poison répandu sur les réseaux sociaux et dans la sphère publique », a-t-il déclaré.
Le président a qualifié la situation de « menace stratégique » pour la société israélienne, soulignant que les violences verbales et physiques se multiplient « dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les écoles » et au sein même des institutions de l’État.
Herzog a condamné les attaques visant des responsables publics, des juges, des militaires et des membres du gouvernement, y compris le Premier ministre.
« L’État d’Israël n’est pas un champ de bataille, mais une maison. Et dans une maison, on ne tire pas — ni avec des armes, ni avec des mots, ni avec des menaces », a-t-il martelé.
Concluant son discours, le chef de l’État a appelé à « une tolérance zéro envers la violence », exhortant les Israéliens à préserver l’unité nationale et la démocratie durement conquise.