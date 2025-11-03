Herzog met en garde : "Israël se trouve de nouveau au bord de l’abîme"

Lors de la cérémonie officielle marquant les 30 ans de l’assassinat d’Yitzhak Rabin, le président israélien Isaac Herzog a lancé un avertissement contre la montée de la haine et de la violence politique dans le pays.

S’exprimant depuis le mont Herzl à Jérusalem, Herzog a déploré que trois décennies après le meurtre du Premier ministre par un extrémiste juif, les mêmes signes alarmants persistent.

« Nous voyons encore les mêmes symptômes — voire plus : un langage violent et vulgaire, des accusations de trahison, du poison répandu sur les réseaux sociaux et dans la sphère publique », a-t-il déclaré.

Le président a qualifié la situation de « menace stratégique » pour la société israélienne, soulignant que les violences verbales et physiques se multiplient « dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les écoles » et au sein même des institutions de l’État.

Herzog a condamné les attaques visant des responsables publics, des juges, des militaires et des membres du gouvernement, y compris le Premier ministre.

« L’État d’Israël n’est pas un champ de bataille, mais une maison. Et dans une maison, on ne tire pas — ni avec des armes, ni avec des mots, ni avec des menaces », a-t-il martelé.

Concluant son discours, le chef de l’État a appelé à « une tolérance zéro envers la violence », exhortant les Israéliens à préserver l’unité nationale et la démocratie durement conquise.