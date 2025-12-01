Herzog sur la demande de grâce de Netanyahou : "Seul l’intérêt national guidera ma décision"

Le président israélien Isaac Herzog est sorti de sa réserve lundi pour commenter la demande de grâce déposée la veille par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, alors que son procès pour corruption se poursuit depuis plusieurs années. Dans un message vidéo diffusé au public, Herzog a déclaré qu’il « n’examinerai que l’intérêt de l’État et de la société israélienne », rappelant que cette procédure exceptionnelle suscite de vives réactions au sein de la population.

Le chef de l’État a également invité les citoyens à se rendre sur le site officiel de la présidence pour exprimer leur position sur cette démarche sans précédent. Il a insisté sur le fait qu’un climat d’intimidation ne saurait influencer sa décision : « Un discours violent ne m’influence pas – au contraire. Un échange respectueux, lui, nourrit le débat. » Herzog appelle ainsi le public à participer « de manière responsable et respectueuse » à cette réflexion nationale.

La demande de Netanyahou intervient six ans après le dépôt de l’acte d’accusation à son encontre et alors que le procès se poursuit. Le Premier ministre affirme que le rythme des audiences, leur durée et leur impact sur la cohésion du pays compromettent sa capacité à gouverner. L’opposition critique vivement cette initiative et exige qu’une éventuelle grâce soit conditionnée à une reconnaissance de culpabilité et à une démission immédiate, tandis que la coalition lui apporte son soutien.

Pour Herzog, qui doit trancher un dossier inédit dans l’histoire israélienne, une seule priorité demeure : l’intérêt supérieur de l’État.