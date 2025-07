Hommage aux soldats nouveaux arrivants isolés : 14 héros distingués lors d’une cérémonie

Articles recommandés -

Le ministère israélien de l’Alyah et de l’Intégration a organisé une cérémonie à Jérusalem pour honorer 14 soldats nouveaux arrivants isolés ayant reçu la Médaille présidentielle du service distingué. L’événement s’est déroulé en présence du ministre de l’Alyah et de l’Intégration, Ofir Sofer, du président de l’Organisation sioniste mondiale, Yaakov Hagoel, et du lieutenant-colonel Oded Nahari, responsable des événements et cérémonies au sein de Tsahal. Ces soldats, originaires des États-Unis, d’Ukraine, de France, d’Équateur, du Royaume-Uni, de Suisse, d’Italie, de Biélorussie et du Japon, sont arrivés seuls en Israël, mus par un profond sens de la mission et un désir de contribuer à la sécurité du pays.

Actuellement, environ 3 800 soldats nouveaux arrivants isolés servent dans l’armée israélienne. Le ministère les accompagne pour faciliter leur service militaire et leur intégration dans la société israélienne après leur démobilisation. Le ministre Ofir Sofer a salué leur engagement : « Les soldats nouveaux arrivants incarnent la réalisation de la vision sioniste. Ils ont quitté leur foyer, leurs amis et leur famille pour défendre la patrie. Dans cette guerre difficile, le public découvre des dizaines d’histoires héroïques de soldats nouveaux arrivants, dont certains ont malheureusement payé le prix ultime. Au nom de l’État d’Israël, je vous rends hommage et vous souhaite beaucoup de succès. »

Yaakov Hagoel, président de l’Organisation sioniste mondiale, a ajouté : « 127 ans après le premier Congrès sioniste à Bâle, il est émouvant de voir de jeunes nouveaux arrivants en uniforme concrétiser la vision du sionisme. Vous êtes les héros silencieux de notre génération, et nous vous saluons avec fierté. » Cette cérémonie met en lumière le courage et le dévouement de ces soldats, symboles vivants de l’idéal sioniste dans un contexte de défis sécuritaires majeurs.