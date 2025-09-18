Huckabee rejette les pourparlers avec le Hamas et appelle Israël à mettre fin à son règne à Gaza

Articles recommandés -

Lors d’une conférence à l’Université Reichman à Herzliya, l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a fermement dénoncé l’idée de négocier avec le Hamas, estimant que « ce genre de barbarie ne peut pas être réglé par la diplomatie et les discussions ». Selon lui, parler avec une organisation terroriste dépourvue de toute moralité est illusoire : « Si c’est cela la diplomatie, je n’en veux pas. Cela ne mènerait qu’à plus de terrorisme et à la mort de civils innocents dans le monde entier. »

Huckabee a affirmé qu’Israël « n’a pas d’autre choix que de mettre fin à l’occupation du Hamas à Gaza », comparant cette nécessité à celle d’éliminer les nazis en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Il a critiqué les pressions exercées par plusieurs pays occidentaux, notamment européens et canadiens, pour pousser Israël à la retenue.

« Ce n’est pas Israël qui doit mettre fin à cette guerre, c’est le Hamas. Laisser la moindre victoire à cette organisation, c’est inviter d’autres 7 octobre et d’autres prises d’otages », a-t-il averti. Il a rappelé que le président Donald Trump avait toujours été clair sur l’avenir du Hamas : pas de pouvoir à Gaza et libération immédiate des otages.

Enfin, il a exhorté Israël à se concentrer sur sa sécurité, sans se laisser influencer par l’opinion internationale : « Notre devoir, comme celui des États-Unis, n’est pas de plaire au monde, mais de protéger nos vies et notre liberté, quitte à combattre nos ennemis jusqu’au bout. »