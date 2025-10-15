"Il a vu Israël se battre pour lui", affirme la famille d'Alon Ohel

La famille d’Alon Ohel, ancien otage du Hamas, a livré ce mercredi soir une déclaration depuis l’hôpital Beilinson, où le jeune homme est hospitalisé après sa libération. Sa mère, Idit Ohel, a raconté qu’Alon avait tenu à transmettre un message de gratitude :

« En captivité, il a vu tout le peuple d’Israël se battre pour lui. Des inconnus priaient et manifestaient chaque semaine, et cela lui a donné la force de survivre. »

Après deux années d’attente, de prières et d’espoir, la famille a enfin pu le serrer à nouveau dans ses bras. À peine quelques heures après ses retrouvailles, Alon s’est assis au piano dans sa chambre d’hôpital et a joué, un geste simple mais porteur d’une émotion immense.

Sa mère a remercié le peuple d’Israël pour sa solidarité : « Vous avez été la lumière au bout du tunnel. Il est temps de dépasser les divisions et de reconstruire un foyer fondé sur l’unité, l’espoir et la responsabilité mutuelle. » Concernant son état de santé, elle a précisé qu’Alon souffrait de blessures à la tête et à l’œil droit, mal soignées pendant sa détention. Il devra subir une opération pour tenter d’améliorer sa vision. La famille a salué l’accord de libération des otages, estimant qu’il a « sauvé la vie d’Alon et de bien d’autres », tout en remerciant Tsahal, le gouvernement israélien, Donald Trump, et les médiateurs internationaux pour leurs efforts conjoints.