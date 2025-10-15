"Il a vu Israël se battre pour lui", affirme la famille d'Alon Ohel

"Des inconnus priaient et manifestaient chaque semaine, et cela lui a donné la force de survivre"

Alon Ohel in the hospital the day after discharge
Alon Ohel in the hospital the day after discharge

La famille d’Alon Ohel, ancien otage du Hamas, a livré ce mercredi soir une déclaration depuis l’hôpital Beilinson, où le jeune homme est hospitalisé après sa libération. Sa mère, Idit Ohel, a raconté qu’Alon avait tenu à transmettre un message de gratitude :

« En captivité, il a vu tout le peuple d’Israël se battre pour lui. Des inconnus priaient et manifestaient chaque semaine, et cela lui a donné la force de survivre. »

Après deux années d’attente, de prières et d’espoir, la famille a enfin pu le serrer à nouveau dans ses bras. À peine quelques heures après ses retrouvailles, Alon s’est assis au piano dans sa chambre d’hôpital et a joué, un geste simple mais porteur d’une émotion immense.

Sa mère a remercié le peuple d’Israël pour sa solidarité : « Vous avez été la lumière au bout du tunnel. Il est temps de dépasser les divisions et de reconstruire un foyer fondé sur l’unité, l’espoir et la responsabilité mutuelle. » Concernant son état de santé, elle a précisé qu’Alon souffrait de blessures à la tête et à l’œil droit, mal soignées pendant sa détention. Il devra subir une opération pour tenter d’améliorer sa vision. La famille a salué l’accord de libération des otages, estimant qu’il a « sauvé la vie d’Alon et de bien d’autres », tout en remerciant Tsahal, le gouvernement israélien, Donald Trump, et les médiateurs internationaux pour leurs efforts conjoints.

