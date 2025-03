"Il est temps de ramener tout le monde à la maison" : Omer Shem Tov lance un appel au gouvernement israélien

Lors d'un rassemblement qui s'est tenu sur la place des otages ce samedi soir, Omer Shem Tov, un survivant de la captivité qui a été libéré après 505 jours de souffrances, a envoyé un message fort au gouvernement israélien. Dans un message vidéo, il a exprimé la douleur et la souffrance qu'il a vécues, tout en appelant à l'action immédiate pour ramener tous les otages retenus dans les territoires occupés. "Je sais ce qu'ils vivent, parce que j'ai été là. Je demande au gouvernement d'arrêter les petites étapes et de ramener tout le monde à la maison d'un seul coup", a déclaré Shem Tov, visiblement bouleversé. Il a souligné la nécessité de cesser les « gouttes » progressives de libérations et de négociations, et de mettre fin à cette souffrance immédiate en ramassant tous les otages en une seule fois.

Shem Tov a partagé les terribles conditions qu’il a endurées pendant sa captivité. "Je suis resté 450 jours seul. Chaque jour semblait une éternité, c’est insupportable de penser à ce qu’ils traversent en ce moment. Je connais cette douleur, et c'est une torture qu'il faut arrêter", a-t-il dit. Il a décrit de manière frappante la sensation de solitude et de peur, mangeant des miettes de nourriture, passant des moments interminables dans des conditions inhumaines, et priant chaque jour pour sa survie. L’un des moments les plus marquants de son témoignage a été lorsqu'il a partagé comment les otages doivent faire face à la violence physique et psychologique constante. "Quand j'étais sous terre, je ressentais les explosions, les tremblements de terre dus aux frappes militaires, et j'entendais les soldats. Les terroristes étaient armés et attendaient le bon moment pour frapper", a-t-il expliqué. Ce fut une période où il n’avait aucun contrôle sur sa vie, mais où la foi et l’espoir demeuraient sa seule bouée de sauvetage. "J’étais là, assis sur un matelas, priant pour que quelque chose se passe", a-t-il ajouté. Shem Tov a également souligné l'importance de l'unité nationale, même face aux défis militaires, pour pouvoir agir rapidement et efficacement. "L'armée israélienne fait un travail incroyable, chaque soldat est un héros", a-t-il précisé, tout en insistant sur la priorité d'achever la mission humanitaire de rapatrier tous les otages. "Il est temps que le gouvernement israélien prenne cette décision et fasse revenir tous les otages ensemble. Ce n'est pas le moment pour des petites étapes ou des accords étalés sur plusieurs mois." Pour conclure, il a exprimé son amour et son respect envers la nation israélienne et a appelé à l’unité et à l’action collective : "Avec Israël vivant et unifié, nous continuerons à nous battre ensemble pour que tous les otages reviennent à la maison. Nous sommes plus forts ensemble", a-t-il conclu.