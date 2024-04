"Il n'y a pas de temps à perdre" : des proches des otages demandent un accord pour leur libération

Les proches de Keith Siegel et d'Omri Miran ont tenu une conférence de presse lundi pour demander un accord immédiat sur le retour des otages détenus par le Hamas, après que le groupe terroriste a publié samedi une nouvelle vidéo de propagande les mettant tous deux en scène.

Elan Siegel, fille de l'otage Keith Siegel a déclaré : "Dix-huit dirigeants du monde entier ont envoyé une lettre demandant la libération immédiate de tous les otages et je voudrais demander à tout le monde d'arrêter de parler et de commencer à agir". "Nous perdons des personnes qui sont encore en vie et il n'y a pas de temps à perdre", a affirmé Elan Siegel. "Nous savons aussi qu'un accord est possible", a-t-elle ajouté. La femme d'Omri Miran a demandé que son mari soit libéré afin qu'il puisse retrouver ses deux jeunes filles. "Aucun enfant ne devrait être contraint de grandir avec un souvenir lointain de son père capturé sur une photo", a lancé Lishay Lavi-Miran, "finalisons l'accord qui est sur la table pour ramener les otages, mettre fin aux hostilités, convenir d'un cessez-le-feu et nous permettre de célébrer la fête de l'indépendance d'Israël le mois prochain avec nos proches réunis ici même en Israël". Des négociations ardues ont lieu, sous l'égide de l’Égypte, qui pourraient aboutir à une période de "calme durable" en échange de la libération des otages. "Nous avons bon espoir", a déclaré Sameh Choukri, le chef de la diplomatie égyptienne à Riyad, en affirmant que la proposition prenait en compte "les positions des deux parties" et tentait de "faire preuve de modération".