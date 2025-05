"Il ne connaîtra jamais sa maman" : Le témoignage poignant d'une habitante de Bruchin après l'attentat

Sophie Cohen, habitante de la localité de Bruchin en Judée-Samarie, peine à contenir son émotion. Hier soir, Tze'ela Gez, 30 ans, enceinte, a été tuée par balles par un terroriste palestinien alors qu'elle se rendait à l'hôpital pour accoucher. Un drame qui bouleverse toute la communauté et laisse un nouveau-né orphelin entre la vie et la mort.

"En plus, étant maman, je me mets à sa place"

"Comment cette mère de famille qui se rendait à l'hôpital pour donner naissance à son enfant ait pu être, comme cela, assassinée sur la route... Il n'y a pas de mots", confie Sophie Cohen, la voix brisée. "En plus, étant maman, je me mets à sa place. Et le petit bébé, il est entre la vie et la mort. Il ne connaîtra jamais sa maman. Il ne connaîtra jamais son odeur." Le drame résonne particulièrement dans cette petite communauté où tout le monde se connaît. "Ces enfants qui sont ici à l'école, c'est très, très dur. Ils sont à l'école avec mes filles, son aîné", affirme Sophie Cohen.

"Jusqu'à quand ?"

Sophie Cohen exprime la lassitude et la colère de toute une population : "On a un sentiment à la fois de tristesse et beaucoup de colère. Il faut que ça s'arrête." Ce n'est pas le premier attentat dans la région. "Il y a un mois et demi ou deux mois, il y a un petit jeune de notre village qui l'a échappé belle. Mais jusqu'à quand, en fait ? Jusqu'à quand ?"

Elle lance un appel aux autorités : "Il faut à un moment donné que le gouvernement réagisse, intervienne et qu'il arrête. Il y a trop de morts. On perd trop d'enfants, trop de femmes, trop de maris. Ce n'est plus possible."

Entre peur et refus de céder

Malgré la sécurité renforcée dans le village - "les soldats dorment ici, ils surveillent 24h/24" - les habitants ne peuvent échapper à l'angoisse quand ils quittent leur communauté. "Très sincèrement, jusqu'à hier soir, non, je n'avais pas peur du tout", avoue Sophie. "Mais avec ce qui s'est passé hier soir, ce matin, je devais aller acheter un cadeau à mon fils. J'ai eu très peur." Pourtant, elle refuse de se laisser paralyser : "Je me suis dit, attends, ce n'est pas eux qui vont me faire peur. J'ai été, j'ai acheté le cadeau à mon fils. Il ne faut pas qu'on ait peur d'eux. Il faut qu'on continue notre vie telle qu'elle était avant."

Dans ce témoignage bouleversant, Sophie Cohen incarne la détermination d'une communauté endeuillée qui refuse de se laisser terroriser, tout en portant dans son cœur la mémoire de Tze'ela et de son bébé qui ne connaîtra jamais sa mère.