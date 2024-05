"Il y a aussi des otages dans la région de Rafah" (Tsahal)

"Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Halevi, a rendu visite aux troupes dans l'est de Rafah aujourd'hui", a déclaré le porte-parole, le contre-amiral Daniel Hagari, lors d'une conférence de presse donnée depuis le point de passage de Kerem Shalom.

M. Hagari a déclaré qu'au cours de la Journée de l'Indépendance d'Israël, qui a commencé hier soir et se termine ce mardi soir, les troupes ont éliminé plus de 100 terroristes dans la bande de Gaza, au cours d'opérations menées à Rafah, Zeitoun et Jabaliya. Depuis le début de l'offensive à Rafah la semaine dernière, plus de 100 terroristes ont été éliminés et 10 systèmes de tunnels ont été localisés.

Selon M. Hagari, les commandants qui ont parlé au chef de Tsahal à Rafah aujourd'hui ont déclaré : "Il y a aussi des otages dans la région de Rafah. Nous sommes déterminés à faire tout ce qu'il faut pour créer les conditions nécessaires pour qu'ils nous reviennent rapidement". À Zeitoun, plus de 150 terroristes ont été éliminés et quelque 80 sites utilisés par des groupes terroristes ont été détruits dans le cadre d'une opération en cours dans la région. Le raid sur Zeitoun a commencé jeudi.

À Jabaliya, les troupes opèrent désormais dans des zones de la ville que Tsahal n'avait pas atteintes lors de l'offensive terrestre initiale dans le nord de la bande de Gaza. Plus de 80 terroristes ont été éliminés dans l'opération jusqu'à présent. L'opération de Jabaliya a débuté dimanche. En réponse à la question de savoir si la nécessité pour Tsahal de retourner dans des zones précédemment libérées du Hamas est due au fait que le gouvernement israélien n'a pas pris de décision sur la personne qui dirigera Gaza à la place du groupe terroriste, Hagari déclare : "Il ne fait aucun doute qu'une alternative gouvernementale au Hamas créera une pression sur le Hamas, mais c'est une question qui relève de l'échelon politique."