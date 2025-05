"Il y a deux Israël en Israël" : Alain Finkielkraut, entre amour inconditionnel et déchirement

Dans un entretien accordé ce dimanche soir à l'émission "Conversations" sur i24NEWS, le philosophe français Alain Finkielkraut a livré une réflexion profonde sur son rapport à Israël, sa vision d'un pays qu'il aime inconditionnellement mais qui, selon lui, se trouve aujourd'hui profondément divisé.

"Je suis heureux, si j'ose employer cet adjectif, d'être en Israël parce que quand je suis en France, Israël ne quitte pas ma pensée", confie d'emblée celui qui se définit comme un "amoureux d'Israël". Fils de rescapés de la Shoah, Finkielkraut évoque avec émotion ses premiers voyages en Terre sainte : "J'ai commencé à aller en Israël quand j'avais 11 ans, en 1960, j'ai pris le bateau, le Théodore Herzl..." Une relation qui dure depuis plus de soixante ans et qui s'est intensifiée depuis le traumatisme du 7 octobre.

Mais c'est sur la fracture politique israélienne que le philosophe s'exprime le plus douloureusement. "Il y a deux Israël en Israël", affirme-t-il, après avoir participé la veille à une manifestation à Tel-Aviv exigeant le retour des otages. "Israël est le pays de l'urgence malheureuse", poursuit-il, faisant part de son désarroi face à certains membres du gouvernement actuel.

"Quand je vois Itamar Ben Gvir ou Betsalel Smotrich, je suis atterré", lance-t-il sans détour. "Pour moi ils sont monstrueux, donc nous ne faisons pas peuple, c'est ça qui me terrifie, nous ne faisons pas peuple, il n'y a pas de communauté de destin" entre ces représentants de l'extrême-droite et lui, explique le philosophe. Interrogé sur la légitimité de critiquer Israël quand on est sioniste, Finkielkraut répond sans ambages : "Je ne suis pas légitimiste, je ne suis pas un inconditionnel du gouvernement." Il estime d'ailleurs que "l'essentiel a été accompli" dans la guerre à Gaza et que "les objectifs de guerre ont été atteints", puisque selon lui "le Hamas ne risque plus de revenir au pouvoir" et qu'il n'y a "aucune chance pour un nouveau 7 octobre." "Il n'y a plus de visée stratégique et on est en droit d'exprimer sa solidarité avec ceux des Israéliens qui veulent que ça finisse et qui défendent une haute idée du sionisme", juge-t-il, s'opposant à l'idée d'être "des guerriers par procuration". Le philosophe évoque également la récente performance d'Israël à l'Eurovision, où la candidate israélienne Yuval Raphael, rescapée de l'attaque du 7 octobre, a terminé deuxième, mais première du vote populaire. Une métaphore de la situation géopolitique actuelle selon lui, mais il tempère : "Il y a malheureusement en France un nouvel antisémitisme qui se répand de plus en plus", tout en appelant à résister à la "tentation de la paranoïa". "Ce n'est pas vrai qu'il y a nous et eux. Il y a une pluralité humaine", rappelle-t-il.

Pour définir Israël en un seul mot, Alain Finkielkraut choisit "Altneuland", le titre du livre de Theodor Herzl qu'il traduit par "vieux-neuf", symbolisant un pays où "la tradition est là" tout en se renouvelant perpétuellement. "C'est Edmond Jabès qui disait, à chaque juif, il faut ajouter 5000 ans. Et j'aime cette idée", conclut-il dans un sourire.