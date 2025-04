"Ils ont été abandonnés à leur mort" : le témoignage du père d'une victime du festival Nova

Dans un entretien accordé à i24NEWS ce mercredi soir, Ofir Dor, père d'Idan Dor tué lors du massacre du festival Nova le 7 octobre, a exprimé sa colère et son incompréhension face aux conclusions du rapport présenté par l'armée israélienne aux familles endeuillées.

"Ce que je veux, c'est qu'on me dise la vérité et que les gens responsables de ce massacre intolérable, de cette énorme erreur, payent le prix," a déclaré avec émotion ce père meurtri, qui estime que les responsables devraient même être emprisonnés pour leur négligence.

Ofir Dor n'a pas caché sa déception après cette rencontre avec les autorités militaires : "Ils ont fait trois beaux écrans, ils nous ont servi des croissants et des bourekas excellents, mais voilà, c'était à peu près tout." Il dénonce une présentation superficielle qui n'a apporté aucune réponse concrète aux familles des victimes. Un an et demi après le drame, ce père endeuillé affirme ne toujours pas savoir avec certitude comment son fils est mort. "Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment mon fils a été tué. Je n'ai pas eu de corps à identifier. C'était une identification sur base d'ADN," témoigne-t-il, révélant l'horreur supplémentaire vécue par les familles lorsque, "après cinq mois, on m'a dit qu'on avait trouvé des parties du corps, un bras, une jambe, qu'il fallait rouvrir sa tombe."

Selon ses estimations personnelles, son fils et un camarade auraient réussi à arracher une arme à un terroriste et auraient tenté d'aider des survivants avant d'être tués par un missile RPG. Mais il insiste : "Une réponse véritable, je ne l'ai reçue de personne."

Ce père, également artiste, a partagé un moment poignant de son processus de deuil en montrant une œuvre réalisée avec son propre sang sur un drapeau israélien, créée au moment où on lui a annoncé qu'il fallait rouvrir la tombe de son fils.

Pour Ofir Dor et les autres familles endeuillées, la confiance envers les institutions est profondément ébranlée : "Ça nous prendra des années de reconstruire notre confiance dans le pays, dans l'armée aussi." Il réclame désormais une commission d'enquête indépendante, "nationale ou politique", peu importe le nom, mais qui établirait enfin la vérité sur cette tragédie. "On leur a fait confiance, nous, les civils, et nos enfants, jusqu'au dernier moment, ont cru que ça allait venir les sauver. Ils y ont cru jusqu'à leur dernière seconde de vie," conclut-il avec amertume, déterminé à continuer son combat pour la vérité "jusqu'à son dernier souffle". Ce témoignage soulève de nombreuses questions sur la gestion de la crise par les autorités israéliennes le 7 octobre et met en lumière la douleur incommensurable des familles qui, au-delà du deuil, doivent affronter l'absence de réponses claires sur les circonstances du décès de leurs proches.