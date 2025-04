L'incendie géant dans la région de Jérusalem se propage à l'autoroute 1, des automobilistes évacués

Les services d'urgence israéliens sont mobilisés en masse pour combattre un imposant brasier qui s'est déclaré dans la zone boisée entre Eshtaol et Latrun. Ce sinistre majeur, qui se propage rapidement, est actuellement concentré sur cinq foyers principaux identifiés par les autorités : les abords de l'autoroute 3, le Parc Canada, la communauté de Neve Shalom (considérée comme l'épicentre de l'incendie), Mesilat Zion et les hauteurs de Mitzpe Harel.

Face à l'ampleur de la catastrophe et aux risques d'extension vers les zones habitées, les autorités ont procédé à l'évacuation préventive de plusieurs localités. Les résidents de Neve Shalom, Tekoa, Taoz, Nachshon et Mesilat Zion ont ainsi dû quitter leurs domiciles. Les visiteurs du monument commémoratif de Latrun et du monastère adjacent ont également été évacués par mesure de sécurité.

Un dispositif exceptionnel a été déployé pour maîtriser les flammes. Pas moins de 63 unités de pompiers venues de l'ensemble du territoire coordonnent leurs efforts, appuyées par une flotte aérienne composée de 11 avions bombardiers d'eau, 2 hélicoptères et plusieurs engins terrestres spécialisés. Pour orchestrer cette intervention complexe, un poste de commandement central a été établi à Latrun.

L'événement a entraîné une mobilisation générale des services d'incendie du district de Jérusalem, renforcée par le déclenchement du protocole "Torche rouge", permettant l'intervention massive d'équipes provenant d'autres districts.

Sur le plan de la circulation, l'autoroute 3 reste fermée dans le secteur touché. Les autorités recommandent vivement aux automobilistes de respecter les consignes émises par les forces de sécurité et les équipes de secours présentes sur place.