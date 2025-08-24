Incendie majeur près de Jérusalem : la route 1 pourrait être fermée

Articles recommandés -

Un important incendie de broussailles s'est déclaré dimanche dans la vallée des Cèdres, près de la route 1 et de l'échangeur de Motza. Les services de secours du district de Jérusalem ont dépêché plusieurs avions bombardiers d'eau sur les lieux et déclaré un "état d'urgence incendie".

L'évacuation des résidents de Mevaseret Zion a commencé par précaution. Les autorités examinent la possibilité de fermer la route 1 à la circulation, tandis que l'accès à Mevaseret Zion depuis cette artère principale est déjà interdit.

Les équipes de la station Ha'uma sont mobilisées sur place et tentent d'enrayer la propagation des flammes. Les automobilistes circulant dans la région sont invités à suivre les bulletins de circulation et les consignes des forces de secours.

Huit avions bombardiers d'eau opèrent actuellement au-dessus de la zone sinistrée pour appuyer les équipes terrestres dans la lutte contre l'incendie. Cet incident s'inscrit dans un été particulièrement éprouvant en matière d'incendies, battant plusieurs records de température et de sécheresse.

La situation reste critique et les autorités maintiennent leur vigilance maximale face à ce brasier qui menace une zone stratégique de circulation vers Jérusalem.