Incident à l'Université Ben Gourion : le député Almog Cohen interrompt le cours d'un professeur critique d'Israël

Une intrusion musclée a perturbé mardi un amphithéâtre de l'université Ben-Gourion du Néguev. Almog Cohen, député d'extrême droite et vice-ministre, a fait irruption dans une conférence pour dénoncer publiquement le professeur qui l'animait.

L'élu était accompagné de militants de l'organisation nationaliste Im Tirzu, qui ont filmé la scène avant de la diffuser sur les réseaux sociaux. Leur cible : le Dr Sebastian Ben-Daniel, universitaire controversé qui publie régulièrement des critiques acerbes de la politique israélienne sous le pseudonyme de John Brown.

L'établissement a vivement condamné cette action, soulignant qu'elle avait entravé le déroulement d'un enseignement destiné à des réservistes de Tsahal venus rattraper leurs cours après leur service militaire.

« Cet incident est particulièrement regrettable, à la fois parce qu'il a nui à des soldats de retour du front qui tentent de terminer leurs études et parce qu'un tel comportement est indigne d'un élu », a fustigé l'université dans un communiqué officiel.

Le député a défendu son action en invoquant les déclarations passées de l'enseignant. « Je suis venu ce matin à l'université Ben-Gourion suite aux propos antisémites du professeur Sebastian Ben-Daniel, qui a qualifié les soldats héroïques de Tsahal de "meurtriers d'enfants, criminels de guerre et néonazis" », a-t-il déclaré.

Cohen a poursuivi : « Je ne permettrai pas à quelqu'un payé avec des fonds publics de s'exprimer de la sorte alors que nombre de ses étudiants — de droite comme de gauche — sont eux-mêmes réservistes. »

Plus tôt dans l'année, le Dr Ben-Daniel avait été brièvement suspendu par l'université le temps d'une enquête sur ses propos incendiaires, notamment lorsqu'il avait qualifié les soldats de Tsahal d'« assassins d'enfants ». L'établissement avait finalement décidé de le réintégrer.