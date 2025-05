Inculpation d'un citoyen arabe israélien ayant tenté de rejoindre les rangs du groupe Etat islamique

Le bureau du procureur de l’État a annoncé ce vendredi l’inculpation d’Adam Sarzur, 29 ans, résident de Kafr Qassem, soupçonné d’appartenir à l’organisation terroriste État islamique (Daesh). L’acte d’accusation a été déposé devant le tribunal de première instance de Kfar Saba.

Selon les éléments présentés par l’accusation, Adam Sarzur, citoyen israélien, aurait commencé à s’intéresser aux contenus idéologiques de l’organisation djihadiste il y a une dizaine d’années, via Facebook et d’autres plateformes en ligne. Désireux de rejoindre les rangs de Daech, il aurait voyagé jusqu’en Turquie pour tenter de franchir la frontière syrienne, sans succès.

Plus tard, il aurait prêté allégeance au groupe terroriste par le biais de son site Internet, s’engageant à respecter ses lois et son idéologie. Durant la guerre en cours, il aurait poursuivi la diffusion active de vidéos de propagande violente affiliées à Daech, notamment via l’application WhatsApp.

Ce cas n'est pas isolé. Les arrestations de citoyens arabes israéliens ayant prêté allégeance à Daesh se sont multipliées ces dernières années.