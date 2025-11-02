Inculpation d'un mineur israélien affilié à Al-Qaïda qui planifiait un attentat contre Netanyahou

De nouveaux détails émergent dans l’affaire révélée vendredi concernant l'arrestation d'un mineur israélien de 14 ans vivant à Jaffa qui travaillait pour le compte du Hamas et d'organisations terroristes étrangères. Selon l'acte d'accusation déposé ce dimanche par le procureur de l’État, le suspect est accusé d’avoir contacté un agent étranger, transmis des informations sensibles et tenté de rejoindre des organisations terroristes.

L’adolescent, qui se présente comme un espion musulman affilié à Al-Qaïda, était actif dans un groupe sur l’application Signal nommé « Mouvement du djihad cybernétique et armé », qui visait à mener des opérations cyberterroristes sous la bannière de l’organisation.

En septembre dernier, le suspect aurait photographié et filmé deux bâtiments utilisés comme installations militaires et transmis leurs coordonnées à un agent extérieur, qui l’encourageait à commettre des actes terroristes. Dans ses échanges de groupe, il évoquait la possibilité de cibler un commissariat de Tel Aviv, de perpétrer des attentats-suicides et d’attaquer des civils israéliens. Il planifiait également un attentat contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

L’adolescent aurait également tenté de rejoindre le Hamas et manifesté l’intention de fabriquer des engins explosifs improvisés. Le parquet souligne qu’il a agi en connaissance de cause, en fréquentant des individus liés à des organisations terroristes et en se présentant comme un agent infiltré dans Tel Aviv. Sa dangerosité est renforcée par ses actions concrètes de collecte de renseignements et son projet de commettre des attentats.

Le suspect sera présenté devant le tribunal pour enfants et l’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue de ses contacts et de ses projets terroristes.