Inculpation des terroristes impliqués dans la mort de Tseela Guez : les forces de sécurité pointées du doigt

Deux mois après l’attaque terroriste qui a coûté la vie à Tseela Guez, 33 ans, et à son bébé Ravid Haim, né en urgence avant de succomber 15 jours plus tard, trois Palestiniens originaires de Burkin, dans le nord de la Samarie, ont été inculpés pour meurtre, possession illégale d’armes et obstruction à la justice.

Les accusés — Jamil Samara, Maher Samara et Ahmed Taj — sont soupçonnés d’avoir été impliqués dans une série d’attaques à main armée, culminant avec la fusillade mortelle survenue alors que la victime et son mari se rendaient à la maternité.

L’acte d’accusation, déposé devant le tribunal militaire, détaille le rôle central joué par Nael Samara, auteur de l’attaque mortelle et tué par les forces de sécurité trois jours après les faits. En 2023, Nael aurait demandé 10 000 shekels à Jamil Samara pour financer l'achat d’un fusil M-16. Il aurait également acquis des équipements supplémentaires, comme des jumelles, un pointeur laser et plusieurs chargeurs.

Le chef de la cellule avait planifié les attaques dans la région de Burkin, en choisissant des itinéraires régulièrement empruntés par les véhicules israéliens. Il avait confié à ses complices vouloir tuer le plus de Juifs possible.

Avant l’assassinat de Tseela Guez, plusieurs attaques auraient déjà été commises par les membres de la cellule. En décembre dernier, Nael Samara aurait ouvert le feu sur un véhicule, après avoir aveuglé le conducteur à l’aide d’un pointeur laser. En janvier, il aurait demandé à Jamil de modifier une pièce de son arme afin d’éviter que les étuis de munitions ne soient retrouvés.

Selon le dossier, les accusés ont également tenté de voler des armes pour les revendre. Ahmed Taj aurait été recruté dans la cellule à cette période. Il s’est entraîné au tir avec Nael Samara, mais aurait renoncé à une attaque armée à la dernière minute par peur.

En février et mars 2025, d'autres attaques ont été commises, incluant des tirs sur des voitures et des tentatives d’aveuglement de conducteurs avec un laser vert. L’une des fusillades a blessé un automobiliste qui a réussi à fuir. Les accusés auraient ensuite tenté de brouiller les pistes en s’accusant mutuellement, selon des enregistrements collectés.

L’attaque qui a coûté la vie à Tsala Gaz et à son bébé

Le 15 mai 2025, alors que Tseela Guez et son mari Hananel se rendaient à l’hôpital depuis l’échangeur de Brochin en direction de Peduel, la cellule a ouvert le feu sur leur véhicule aux alentours de 22 heures. Tseela a été tuée sur le coup, et son mari blessé. Leur fils, Ravid Haim, a été extrait par césarienne en urgence, mais est décédé deux semaines plus tard à l’hôpital.

Les trois inculpés sont poursuivis pour homicide volontaire dans un contexte terroriste, appartenance à une organisation armée, et entrave à la justice. L’acte d’accusation mentionne également les manquements des services de sécurité, qui n’auraient pas empêché la cellule d’agir malgré son implication dans des attentats antérieurs.