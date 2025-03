Indice mondial du bonheur : Israël conserve sa place dans le top 10 malgré le conflit

Israël se classe au huitième rang de l'indice mondial du bonheur pour la période 2022-2024, selon l'enquête Gallup mondiale publiée jeudi, réalisée en collaboration avec l'Université d'Oxford et les Nations Unies. Ce résultat marque un léger recul par rapport aux années précédentes, où le pays occupait la cinquième place en 2023 et la quatrième en 2022. Malgré cette baisse, Israël maintient un classement élevé, se positionnant entre la Norvège et le Luxembourg, dans un palmarès dominé par les pays scandinaves avec la Finlande en tête.

Le conflit qui a éclaté fin 2023 a eu un impact mesurable sur le bien-être des Israéliens. L'enquête révèle une augmentation significative des émotions négatives durant cette période. Toutefois, les données récentes montrent des signes d'amélioration, avec une diminution des sentiments négatifs et une remontée des émotions positives, qui se rapprochent des niveaux habituels observés depuis le début des mesures.

Particulièrement remarquable, Israël se classe premier au monde en termes de satisfaction des citoyens concernant leurs relations sociales, un facteur qui contribue fortement à la résilience du pays dans ce classement malgré le contexte sécuritaire. À l'échelle régionale, Israël reste en tête du classement du bonheur au Moyen-Orient, loin devant l'Iran (99e), les territoires palestiniens (108e) et le Yémen (140e).