Indignation en Israël après l'annonce d'Emmanuel Macron sur la reconnaissance d'un Etat palestinien

Articles recommandés -

L'annonce jeudi soir par Emmanuel Macron de la reconnaissance par la France d'un État palestinien en septembre prochain a provoqué une onde de choc au Moyen-Orient et outre-Atlantique, déclenchant une série de réactions virulentes de la part des responsables israéliens.

Une colère unanime de la classe politique israélienne

Bien au-delà de la seule réaction de Benjamin Netanyahou, c'est tout l'échiquier politique israélien qui s'est mobilisé contre cette décision française. Le vice-Premier ministre et ministre de la Justice Yariv Levin a qualifié cette reconnaissance d'"tache noire dans l'histoire de la France" et d'"aide directe au terrorisme". Plus radical encore, il a appelé à l'application de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain comme "réponse de justice historique".

Le ministre de la Défense Israël Katz, n'a pas été en reste, dénonçant une "honte et une capitulation face au terrorisme", accusant la France de "donner un prix et un soutien aux assassins et violeurs du Hamas". Dans une critique acerbe de la position française, il a reproché à Paris de ne pas se tenir "aux côtés d'Israël dans cette épreuve".

https://x.com/i/web/status/1948477720674877906 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Des réactions virulentes sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ont servi de tribune à des réactions particulièrement virulentes. Le ministre des Finances Betsalel Smotrich, a ironiquement "remercié" Macron en trois langues sur X, estimant que cette décision offrait "une raison d'appliquer enfin la souveraineté israélienne sur les territoires de la patrie en Judée-Samarie".

https://x.com/i/web/status/1948478353448861797 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un registre plus polémique, le ministre des Affaires de la Diaspora Amihai Shkili, s'est directement adressé au président français sur X "au nom du gouvernement israélien", accompagnant son message d'une vidéo virale montrant Brigitte Macron en train de gifler son époux.

https://x.com/i/web/status/1948471510655795561 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Washington condamne fermement

Outre-Atlantique, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a exprimé le rejet "catégorique" des États-Unis face au projet de Macron, qualifiant cette décision d'"imprudente" et accusant Paris de "ne servir que la propagande du Hamas" tout en "retardant la paix". Pour Rubio, cette annonce constitue "une gifle aux victimes du 7 octobre".

https://x.com/i/web/status/1948551777504174570 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Une opposition interne nuancée

Du côté de l'opposition israélienne, les critiques se sont teintées d'attaques contre la politique de Netanyahou. Le député travailliste Gilad Kariv a estimé que "la décision de la France de reconnaître unilatéralement un État palestinien constitue un maillon supplémentaire de l'effondrement politique que subit Israël", accusant le Premier ministre de mener une politique "extrémiste, négligente et à courte vue".

Même Avigdor Liberman, pourtant critique de Netanyahou, a condamné cette reconnaissance comme "un prix au terrorisme et un encouragement au Hamas".

https://x.com/i/web/status/1948606915358941490 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Satisfaction palestinienne et saoudienne

À l'inverse, du côté palestinien, le vice-président de l'Autorité palestinienne Hussein al-Sheikh a exprimé sa "gratitude et son appréciation" envers Macron, saluant "la position ferme de la France". Il a également remercié l'Arabie saoudite pour "les efforts considérables investis avec la France pour la reconnaissance de l'État de Palestine".