Isaac Herzog appelle tous les dirigeants du monde à combattre l’antisémitisme

À l’occasion de la cérémonie officielle de Yom HaShoah, le président israélien Isaac Herzog a prononcé ce lundi soir un discours mêlant mémoire, guerre et appel à l’action internationale. Dans un contexte marqué par les conflits en cours et la montée de l’antisémitisme, il a exhorté les dirigeants du monde à agir sans délai : « Vous devez combattre l’antisémitisme par tous les moyens et partout, avant qu’il ne soit trop tard ».

Au cœur de son intervention, Isaac Herzog a rappelé que la Shoah ne relève pas seulement du passé, mais constitue une alerte permanente pour le présent. « Les mots vides ne masqueront pas l’inaction. C’est le moment d’agir avec courage », a-t-il insisté, dénonçant une résurgence mondiale de la haine antijuive.

Le président israélien a également ancré son discours dans une histoire personnelle et nationale, évoquant le destin de Magda Baratz, survivante d’Auschwitz, et de son arrière-petit-fils, tombé au combat en défendant Israël. À travers ce récit, il a illustré le lien entre mémoire et résilience, entre destruction et renaissance : « D’un peuple persécuté et sans défense, nous sommes devenus une nation capable de se défendre ».

Dans un contexte de guerre multiforme, il a souligné la détermination d’Israël à protéger son existence, rappelant que « nos ennemis n’épargnent aucun moyen pour tuer nos civils ». Mais au-delà de la dimension sécuritaire, Isaac Herzog a insisté sur l’unité du peuple juif, en Israël comme dans la diaspora : « Nous sommes une seule famille, avec un destin commun ».

Le chef de l’État a également mis en garde contre les divisions internes, appelant à préserver la cohésion nationale. « Une famille peut se disputer, mais elle ne doit jamais se déchirer », a-t-il déclaré, rappelant le prix historique des fractures internes.

Concluant sur une note d’espoir, il a promis que la mémoire de la Shoah serait transmise « pour l’éternité », réaffirmant l’engagement d’Israël à ne jamais oublier et à défendre la vie face à toutes les menaces.