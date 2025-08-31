Isaac Herzog dévoile les lauréats de la "Décoration présidentielle"

Articles recommandés -

Le président israélien Isaac Herzog a annoncé dimanche les noms de neuf personnalités qui recevront la "Décoration présidentielle" pour leur contribution exceptionnelle à l'État d'Israël.

Cette distinction, créée en 2012 à l'initiative du neuvième président de l'État d'Israël, Shimon Peres, récompense ceux qui "par leurs talents, leur service ou toute autre voie, ont apporté une contribution extraordinaire à l'État d'Israël ou à l'humanité".

Parmi les récipiendaires figurent le professeur Avi Uri, le juge retraité George Kara, Galila Ron-Feder Amit, la professeure Dina Porat, le docteur Yossi Vardi, le cheikh Mowafaq Tarif, Moti Malka, la docteure Miriam Adelson et Mathias Döpfner.

Cette sélection reflète la diversité de la société israélienne et internationale, incluant des personnalités issues de différents secteurs et communautés. Le président a personnellement contacté chaque lauréat pour lui annoncer sa distinction.

Lors de ces appels, Herzog a souligné que chaque récipiendaire représente "un exemple personnel" et que "leur contribution unique illustre un engagement digne d'une reconnaissance spéciale". Il a salué leur "engagement sans compromis envers les valeurs d'excellence, de solidarité et d'innovation".

Le président n'a pas manqué d'évoquer le contexte actuel, rappelant que "même en ces moments, les otages restent dans nos cœurs, nous ne les oublions pas et continuons d'agir et de prier pour leur retour rapide".

Un comité consultatif, dirigé par l'ancien juge de la Cour suprême Yoram Danziger, recommande régulièrement les candidats éligibles. Depuis sa création, cette décoration a été attribuée à des dirigeants mondiaux, des figures sociales clés de divers secteurs et des leaders juifs en Israël et dans le monde.

La cérémonie officielle se déroulera à la résidence présidentielle après les fêtes de Tishri (fin octobre).