Isaac Herzog en visite dans le nord d’Israël pour soutenir les habitants et les soldats blessés

Le président israélien Isaac Herzog s’est rendu dimanche dans le nord du pays, dans un contexte de fortes tensions sécuritaires liées aux attaques du Hezbollah depuis le Liban. Cette visite visait à apporter un message de soutien aux habitants des localités frontalières, régulièrement visées par des tirs de roquettes et de drones.

Le chef de l’État a d’abord visité le siège du conseil régional de Mateh Asher, où il a été informé de la situation sur le terrain par le président du conseil et chef du Forum de la ligne de confrontation, Moshe Davidovich. Celui-ci lui a présenté les défis auxquels sont confrontées les communautés du nord depuis le début des hostilités, ainsi que les préparatifs sécuritaires et l’activité des forces déployées dans la région.

Le président a ensuite déjeuné dans une entreprise locale afin de soutenir les commerces du nord, durement affectés par la situation sécuritaire. Ce geste symbolique visait à encourager l’économie locale et à manifester la solidarité nationale envers les petites entreprises de la région.

Isaac Herzog s’est également rendu au centre médical de Galilée, où il a rencontré des soldats de Tsahal blessés cette semaine lors d’un incident à la frontière libanaise. Au cours de cette visite, il a échangé avec les militaires hospitalisés et leurs familles, exprimant son soutien et leur souhaitant un prompt rétablissement.

La visite s’est achevée au centre opérationnel de la municipalité de Nahariya, où le président a rencontré le maire Ronen Marli. Dans une déclaration, Isaac Herzog a salué la résilience des habitants du nord et leur détermination face aux attaques. «Nous sommes venus ici pour soutenir et encourager les habitants du nord», a-t-il déclaré, ajoutant que les populations de la région faisaient preuve d’un esprit civique et d’une résistance remarquables.

Il a également assuré que l’armée israélienne continuerait à agir avec détermination contre le Hezbollah et contre les menaces venant de l’Iran. «Nous répondrons avec toute notre force à quiconque osera menacer notre sécurité», a-t-il affirmé.

Le maire de Nahariya, Ronen Marli, a rappelé pour sa part la réalité quotidienne des habitants, qui ne disposent que de quinze secondes pour rejoindre un abri après le déclenchement d’une alerte. Malgré ces conditions difficiles, il a souligné «la force et la résilience» des habitants de la ville.

La visite du président intervient alors que le nord d’Israël reste l’un des principaux fronts du conflit régional en cours.