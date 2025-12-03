Isaac Herzog en visite officielle à New York pour rencontrer la communauté juive américaine

Le président israélien Isaac Herzog effectuera dimanche 7 décembre 2025 une visite officielle de deux jours à New York. À l’issue de ce déplacement, il regagnera Israël.

Invité d’honneur de l’Université Yeshiva, l’une des plus prestigieuses institutions académiques juives au monde, Isaac Herzog prononcera le discours principal lors de l’événement annuel de l’établissement. À cette occasion, il se verra décerner un doctorat honorifique en reconnaissance de son engagement envers le peuple juif et le monde académique.

Le président sera également l’invité de marque de la conférence de l’American Zionist Movement (AZM), qui réunit un large éventail d’organisations sionistes aux États-Unis. Son intervention portera sur les défis pressants auxquels fait face la communauté juive américaine.

Cette visite intervient dans un contexte de forte inquiétude : les actes antisémites connaissent une hausse préoccupante aux États-Unis, provenant à la fois de l’extrême droite et de l’extrême gauche. Les résultats récents de l’élection municipale à New York, qui ont suscité des craintes au sein de la communauté juive, seront également au cœur de ses discussions et allocutions.

Durant son déplacement, Isaac Herzog rencontrera des leaders d’opinion influents, des membres du Congrès, des sénateurs, ainsi que les présidents de plusieurs grandes universités américaines. Ces rencontres visent à renforcer la coopération entre Israël et les institutions américaines, et à mobiliser un soutien plus large pour lutter contre l’antisémitisme et défendre les valeurs démocratiques partagées.