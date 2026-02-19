Isaac Herzog insiste sur la responsabilité du leadership, message implicite à Benjamin Netanyahou

Dans un contexte politique sensible, ses propos ont été interprétés comme une critique implicite de la gestion gouvernementale menée par Benjamin Netanyahou.

Herzog, Netanyahou, Katz et Zamir lors de la cérémonie de fin de formation des officiers.Haïm Zach / GPO

Le président israélien Isaac Herzog a prononcé un discours lors de la cérémonie de fin de formation des officiers à Bahad 1, adressant un message à forte portée politique. Sans citer explicitement le Premier ministre Benjamin Netanyahou, il a déclaré : « Le leadership n’est pas seulement un privilège, il signifie responsabilité. Responsabilité de guider vers l’avenir et de tirer les leçons du passé, au moyen d’un examen sérieux, étatique et transparent. »

En citant la formule biblique de Gédéon – « De moi vous verrez, et vous ferez de même » – Herzog a mis l’accent sur l’exemplarité comme fondement du commandement : diriger de l’avant, assumer ses décisions et savoir rassembler des individus différents autour d’un destin commun. Il a rappelé que, depuis l’époque des Juges jusqu’à la création de l’État, la cohésion et la diversité constituent le socle de la force israélienne.

Début du Ramadan : état d'alerte. Dispositif policier renforcé à Jérusalem en Judée-Samarie

Le président a salué la pluralité des nouveaux officiers – hommes et femmes, religieux et laïcs, juifs, druzes et bédouins – évoquant une « mosaïque israélienne » qui n’est pas un obstacle mais une richesse stratégique. Il a également rendu hommage aux soldats tombés à Gaza, aux blessés en rééducation et aux familles endeuillées, rappelant l’engagement des jeunes commandants depuis le 7 octobre.

Dans un climat politique tendu, ses propos sur la nécessité d’un examen responsable et transparent ont été perçus comme une critique implicite de la gestion gouvernementale de la guerre. Herzog a conclu en affirmant que parmi ces officiers se trouvent « les futurs dirigeants d’Israël », appelés à incarner un leadership éthique, rassembleur et responsable.

