Isaac Herzog insiste sur la responsabilité du leadership, message implicite à Benjamin Netanyahou

Le président israélien Isaac Herzog a prononcé un discours lors de la cérémonie de fin de formation des officiers à Bahad 1, adressant un message à forte portée politique. Sans citer explicitement le Premier ministre Benjamin Netanyahou, il a déclaré : « Le leadership n’est pas seulement un privilège, il signifie responsabilité. Responsabilité de guider vers l’avenir et de tirer les leçons du passé, au moyen d’un examen sérieux, étatique et transparent. »

En citant la formule biblique de Gédéon – « De moi vous verrez, et vous ferez de même » – Herzog a mis l’accent sur l’exemplarité comme fondement du commandement : diriger de l’avant, assumer ses décisions et savoir rassembler des individus différents autour d’un destin commun. Il a rappelé que, depuis l’époque des Juges jusqu’à la création de l’État, la cohésion et la diversité constituent le socle de la force israélienne.

Le président a salué la pluralité des nouveaux officiers – hommes et femmes, religieux et laïcs, juifs, druzes et bédouins – évoquant une « mosaïque israélienne » qui n’est pas un obstacle mais une richesse stratégique. Il a également rendu hommage aux soldats tombés à Gaza, aux blessés en rééducation et aux familles endeuillées, rappelant l’engagement des jeunes commandants depuis le 7 octobre.

Dans un climat politique tendu, ses propos sur la nécessité d’un examen responsable et transparent ont été perçus comme une critique implicite de la gestion gouvernementale de la guerre. Herzog a conclu en affirmant que parmi ces officiers se trouvent « les futurs dirigeants d’Israël », appelés à incarner un leadership éthique, rassembleur et responsable.