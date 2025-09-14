Isaac Herzog met en garde Israël contre la rupture avec ses alliés régionaux

Articles recommandés -

Alors que plusieurs pays arabes et du Moyen-Orient se réunissent à Doha pour envisager des mesures contre Israël, le président israélien Isaac Herzog a appelé son pays à préserver ses relations diplomatiques et économiques avec ses alliés régionaux.

Lors de la cérémonie nationale en mémoire des anciens présidents et premiers ministres israéliens, Herzog a souligné l’importance de maintenir un dialogue ouvert, même en cas de « désaccords très profonds » : « Il existe des pays avec lesquels nous avons des liens étendus et significatifs, y compris des relations économiques essentielles. Dans ces pays, une partie importante de la population soutient Israël et attend d’entendre notre voix », a-t-il déclaré.

Le président a exhorté à « agir avec diplomatie et détermination, sans négliger aucune tribune », ajoutant : « Nous ne devons pas sacrifier nos relations ni brûler les ponts qui nous relient à eux. » S’il n’a pas cité de pays nommément, une source proche de la présidence a indiqué qu’Herzog faisait référence en priorité aux Émirats arabes unis, partenaires clés dans la région depuis les accords d’Abraham. Herzog a également averti contre le risque d’isolement diplomatique que cherchent à imposer les ennemis d’Israël. « Israël n’a jamais été confronté à une telle hostilité, notamment dans les sphères les plus stratégiques et influentes. Nous devons lutter contre cette haine avec tous les outils disponibles, sur tous les fronts », a-t-il conclu.