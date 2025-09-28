Isaac Herzog participe aux Seli'hot au Mur occidental avec trois anciennes otages

Des dizaines de milliers de fidèles se sont rassemblés dans la nuit de samedi à dimanche sur l'esplanade du Mur occidental à Jérusalem pour la cérémonie centrale des Seli'hot, ces prières pénitentielles qui précèdent les fêtes de Rosh Hashana et Yom Kippour. L'événement a pris une dimension particulièrement émouvante avec la participation du président de l'État d'Israël et de trois anciennes otages du Hamas.

Un moment d'émotion intense

Agam Berger, Naama Levy et Karina Ariev, trois observatrices militaires anciennes otages du Hamas à Gaza, ont assisté à la cérémonie accompagnées de leurs familles. La foule des milliers de participants a accueilli ces héroïnes avec une chaleur, un amour et une reconnaissance manifestes.

Durant la cérémonie, le grand rabbin du Mur occidental et des lieux saints, Shmuel Rabinowitz, a prononcé en leur présence une prière spéciale pour le retour des otages encore détenus, les vivants au sein de leurs familles et les victimes décédées pour une sépulture en terre d'Israël.

Prières pour la paix et la sécurité

Le président de l'État a lui aussi pris la parole pour adresser une prière pour la sécurité des soldats de Tsahal et des forces de sécurité qui combattent sur les différents fronts. Il a également béni les milliers de participants en leur souhaitant une bonne année.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques, notamment le ministre de la Diaspora Amichai Chikli et le ministre du Néguev, de la Galilée et de la Résilience nationale Yitzhak Wasserlauf.

Un cycle de prières qui se poursuit

Cette année, 19 sessions de Seli'hot ont été programmées à partir de minuit et quart, s'inscrivant dans cette tradition millénaire qui voit le peuple juif se rassembler au Kotel pour ces supplications empreintes de ferveur.

La prochaine cérémonie centrale des Seli'hot à l'esplanade du Mur occidental aura lieu dimanche soir 28 septembre à 00h15, avec la participation attendue de milliers de fidèles qui perpétueront cette tradition séculaire dans un contexte où les prières pour la paix et le retour des otages résonnent avec une acuité particulière.