Isaac Herzog salue "une matinée historique" et appelle à décerner le Nobel de la paix à Donald Trump

Le président israélien Isaac Herzog, a salué jeudi matin "une matinée historique et porteuse d’espoir", après l’annonce d’un accord entre Israël et le Hamas prévoyant la libération des otages et la fin de la guerre à Gaza. Dans une déclaration solennelle, il a rendu hommage aux médiateurs et a exprimé sa "profonde gratitude" envers le président américain Donald Trump, qu’il estime "pleinement méritant du prix Nobel de la paix" pour son rôle déterminant dans la conclusion de cet accord.

Herzog a affirmé apporter son "plein soutien" à l’accord conclu au Caire, remerciant le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l’équipe de négociation et les médiateurs égyptiens et qataris pour leurs efforts "vitaux" en vue de la libération des captifs. "Ce plan apportera un soulagement indescriptible aux familles qui n’ont pas dormi depuis 733 jours", a-t-il déclaré. "Il ouvre la voie à une guérison, à une réparation, et à un nouvel horizon d’espoir pour notre région."

Le chef de l’État a également rendu hommage aux "héros d’Israël", soldats, familles endeuillées, blessés et citoyens, qui, selon lui, ont payé "un prix insupportable" pour atteindre ce moment historique. Il a conclu sa déclaration par une citation biblique : "Et ils reviendront du pays de l’ennemi… et les enfants reviendront dans leur propre frontière, avec l’aide de Dieu."

Le président a ajouté que, si Donald Trump venait prochainement en Israël, il serait accueilli "avec un immense respect, de la chaleur et une gratitude profonde de la part du peuple d’Israël".

Dans la foulée, le chef du parti Shas, Aryeh Deri, a lui aussi salué l’accord en récitant une bénédiction traditionnelle : "Béni sois-Tu… qui nous a fait vivre, nous a soutenus et nous a permis d’atteindre ce moment." Ému, il a remercié Dieu "pour cet accord historique", ainsi que le président Trump, le Premier ministre Netanyahou et les soldats de Tsahal pour leur "dévouement au service du peuple d’Israël".

"Puissions-nous, ensemble, voir le retour des otages, le repos éternel de nos morts, et vivre enfin sous une ‘soucca’ de paix et d’unité", a conclu Deri, citant un verset de fête juive de Souccot qui a lieu en ce moment pour appeler à la réconciliation nationale.