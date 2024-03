Israël : 100 000 permis de port d'arme délivrés depuis le 7 octobre

"Mettre plus d'armes dans les rues a rendu Israël plus sûr", a déclaré lundi le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, en annonçant que son bureau a approuvé 100 000 permis de port d'arme depuis le 7 octobre.

"Cette semaine, nous avons franchi une étape importante au ministère de la sécurité nationale : le 100 000e citoyen a reçu son permis de port d'arme", a déclaré M. Ben Gvir, aux journalistes avant la réunion hebdomadaire des factions de son parti Otzma Yehudit (Force juive) à la Knesset. "En fait, sur les 299 354 demandes déposées depuis la guerre, plus de 100 000 citoyens ont déjà été autorisés à s'armer, car les armes sauvent des vies", a-t-il affirmé. "Nous avons vu tout au long des derniers mois à quel point une arme sauve des vies", poursuit-il, affirmant que "les dimensions de la catastrophe du 7 octobre étaient moindres" dans les endroits où "les civils pouvaient se protéger". "Nous l'avons également constaté lors des derniers attentats, et je pense que le travail du ministère de la sécurité nationale a fait ses preuves", a-t-il ajouté.

Interrogé sur les préoccupations relatives à la criminalité et à la violence domestique soulevées par les groupes de femmes qui s'inquiètent de l'afflux d'armes à feu dans la sphère publique, M. Ben Gvir répond que son ministère s'efforce de veiller à ce que les armes ne se retrouvent qu'"entre des bonnes mains".

Les femmes ont été violées et assassinées "parce qu'il n'y avait pas assez d'armes", a-t-il affirmé, ajoutant qu'il a délivré des permis à "des dizaines de milliers de femmes qui peuvent désormais se défendre". Les demandes de permis de port d'arme ont augmenté après le 7 octobre et le ministère de la sécurité nationale a accordé une autorisation temporaire d'approuver les demandes de permis de port d'arme aux membres de son personnel, aux employés de la Knesset et aux jeunes femmes effectuant un service national civil bénévole.