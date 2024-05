Israël : 106 députés ont signé une lettre pour dénoncer la décision du procureur de la CPI

106 des 120 députés de la Knesset, de droite comme de gauche, ont signé une lettre condamnant la décision du procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, de demander des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant, dans le cadre de la guerre à Gaza.

La missive a été lue à haute voix par le président de la Knesset, Amir Ohana.

"L'État d'Israël mène une guerre juste contre une organisation terroriste criminelle. Tsahal est l'armée la plus morale au monde. Nos soldats héroïques se battent avec un courage et une moralité inégalés, conformément au droit international, comme aucune autre armée ne l'a jamais fait", peut-on lire dans la lettre. "La comparaison scandaleuse du procureur de La Haye entre les dirigeants d'Israël et les dirigeants de l'organisation terroriste Hamas est un crime historique indélébile et une manifestation évidente d'antisémitisme. Comparer l'État démocratique d'Israël, qui "défend les droits de l'homme et se bat" et se défend lui-même, aux terroristes du Hamas qui "ont kidnappé, massacré, brûlé et violé ses citoyens" est une "distorsion" que les Israéliens "rejettent avec dégoût". "80 ans après la Shoah, personne ne liera les mains de l'État juif pour l'empêcher de se défendre", affirme la lettre.