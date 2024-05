"Israël a gagné la guerre d'indépendance malgré l'embargo sur les armes et le fera à nouveau" (Netanyahou)

À l'approche de la fête de l'indépendance d'Israël, la semaine prochaine, et après que les États-Unis ont menacé de retirer certaines armes à Israël s'il élargissait son offensive terrestre à Rafah, le Premier ministre Benjamin Netanyahou promet une fois de plus que si Israël "doit se tenir seul, nous nous tiendrons seuls".

"Pendant la guerre d'indépendance, il y a 76 ans, nous étions peu nombreux face à beaucoup d'autres", déclare-t-il. "Nous n'avions pas d'armes, il y avait un embargo sur les armes pour Israël, mais avec la force de l'âme, la bravoure et l'unité en nous, nous avons gagné." "Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus forts", poursuit M. Netanyahou. "Nous sommes déterminés et unis pour vaincre notre ennemi et ceux qui cherchent à nous détruire. Si nous devons rester seuls, nous resterons seuls. J'ai déjà dit que s'il le faut, nous nous battrons bec et ongles. Mais nous aurons bien plus que des clous", a-t-il ajouté.