Israël accuse l’ONU de sous-évaluer l’aide humanitaire entrée à Gaza

Une enquête menée par le COGAT (le bureau israélien de coordination des activités gouvernementales dans les territoires) a révélé mardi d’importants écarts entre les chiffres de l’aide humanitaire publiés par l’ONU et la réalité sur le terrain.

Selon les données onusiennes, 3 553 camions d’aide sont entrés dans la bande de Gaza depuis le mois de mai. Or, d’après COGAT, Israël a autorisé l’entrée de près de 9 200 camions sur la même période – soit un écart d’environ 6 000 véhicules, plus du double de ce qu’affirme l’ONU.

« Le fait que l’ONU ne présente qu’une partie de l’aide réellement livrée induit la communauté internationale en erreur et façonne une image erronée de la situation humanitaire », a dénoncé COGAT. L’organisme souligne que le tableau de bord public de l’ONU ne recense que les convois gérés par ses propres agences ou quelques ONG partenaires, en excluant l’aide apportée par des États, des ONG internationales supplémentaires, le secteur privé, les largages aériens et les distributions organisées par des entreprises étrangères. Israël rappelle que les données complètes sur l’aide autorisée sont disponibles sur un site officiel, mis à jour quotidiennement, détaillant le nombre de camions par poste-frontière et type de marchandise. Alors que les rapports onusiens servent souvent de référence à la communauté internationale, Jérusalem accuse l’organisation de donner une image partielle, voire trompeuse, de la réalité humanitaire à Gaza.