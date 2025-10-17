Acte d'accusation contre un jeune homme pour menaces contre Netanyahou

Le parquet israélien a déposé vendredi un acte d'accusation contre un jeune homme de 21 ans d'Eilat qui avait publié sur Instagram une vidéo contenant des menaces de mort à l'encontre du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de sa famille. Dans cette vidéo diffusée lundi dernier, le suspect déclarait notamment : "J'ai envie de le massacrer... de le tuer avec un pistolet".

Le jeune homme a été arrêté par la police de Jérusalem peu après la publication de la vidéo. Le tribunal a accepté la demande de la police de prolonger sa détention pour permettre l'achèvement de l'enquête. L'acte d'accusation retient des charges de menaces et s'accompagne d'une demande de maintien en détention jusqu'à la fin de la procédure judiciaire.

La vidéo a été publiée lundi en début d'après-midi, veille de la fête de Simhat Torah, alors que vingt otages israéliens rentraient chez eux après près de deux ans de captivité aux mains du Hamas. Une policière du district de Jérusalem a repéré le contenu peu après sa mise en ligne, déclenchant l'ouverture d'une enquête et l'arrestation rapide du suspect.

L'enquête a révélé qu'environ une heure et demie après la publication de la vidéo, une personne nommée Shlomi avait contacté le suspect par téléphone pour lui demander de supprimer le contenu, mais celui-ci avait refusé.

Lors de l'audience sur sa détention, le suspect a affirmé qu'il devait prochainement être hospitalisé dans la communauté "Malkishua" en raison d'une addiction au cannabis. Dans sa décision, le tribunal a noté que "son état général et sa manière de parler soulèvent des inquiétudes quant à sa santé mentale" et a ordonné une expertise psychiatrique pour évaluer sa responsabilité dans ses actes et sa capacité à comparaître en justice.

Par ailleurs, jeudi dernier, un autre suspect a été arrêté à Rishon LeZion pour avoir menacé de mort le Premier ministre ainsi que le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. Cet homme de 46 ans s'était présenté aux portes d'une base militaire dans le centre de Tel Aviv, déclarant son intention d'assassiner Netanyahou et d'autres élus. Un acte d'accusation a également été déposé contre lui, assorti d'une demande de détention jusqu'à la fin de la procédure.