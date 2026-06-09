Israël adopte en première lecture une loi sur la cybersécurité en pleine guerre contre l’Iran

La Knesset a adopté lundi en première lecture le projet de loi sur la cyberdéfense nationale, une réforme présentée comme majeure pour la sécurité numérique d’Israël, alors que le pays fait face à une intensification des cyberattaques dans le contexte de la guerre en cours contre l’Iran.

Le texte a été approuvé sans aucune voix contre, après plus de dix années de discussions et de tentatives législatives. Il vise à instaurer pour la première fois un cadre national unifié et contraignant en matière de cybersécurité pour les infrastructures critiques et les fournisseurs de services essentiels.

Selon ses promoteurs, cette loi doit permettre de combler les écarts existants entre les différents organismes stratégiques du pays, qui appliquent aujourd’hui des niveaux de protection variables en l’absence de normes nationales harmonisées.

Le projet de loi prévoit l’instauration d’exigences minimales obligatoires en matière de cybersécurité et de gestion des risques.

Les organisations concernées devront respecter des standards professionnels définis à l’échelle nationale afin de garantir la continuité de leurs activités en cas d’attaque informatique.

Le texte impose également le signalement obligatoire des cyberattaques majeures aux autorités compétentes et autorise l’État à émettre des directives d’urgence pour contenir ou atténuer les incidents les plus graves.

Autre mesure phare : la création d’un mécanisme de supervision et d’accompagnement des infrastructures critiques. Chaque secteur stratégique sera placé sous la responsabilité d’unités spécialisées au sein des ministères concernés, sous la coordination professionnelle de la Direction nationale israélienne du cyberespace.

Pour Yossi Karadi, directeur de la Direction nationale du cyberespace, l’adoption du texte constitue « une étape historique » pour la sécurité numérique israélienne.

« La menace cyber évolue à un rythme extrêmement rapide et l’État d’Israël doit garantir un niveau de protection uniforme, professionnel et fondé sur les standards les plus avancés », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette réforme renforcera la capacité du pays à faire face aux menaces actuelles et futures tout en améliorant la résilience nationale.

Depuis le début du conflit avec l’Iran, Israël affirme avoir subi une hausse significative des tentatives de piratage visant des institutions publiques, des infrastructures stratégiques et des entreprises privées.

Le projet de loi doit désormais être examiné par la commission des Affaires étrangères et de la Défense, qui sera chargée de préparer son adoption définitive lors des deuxième et troisième lectures.

S’il est définitivement adopté, Israël rejoindra plusieurs pays occidentaux ayant déjà mis en place, depuis une dizaine d’années, des législations nationales imposant des normes strictes de cybersécurité aux opérateurs essentiels.