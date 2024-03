Israël annonce l'appropriation de 800 hectares de terre en Judée-Samarie

Israël a déclaré vendredi l'appropriation de quelque 8 000 hectares de terre dans la vallée du Jourdain et les a déclarées terres d'État, ce qui signifie qu'elles peuvent désormais être utilisées pour des projets de développement.

La déclaration de propriété israélienne de ces terres permettra la construction de centaines d'unités de logement dans les implantations, ainsi que d'une zone destinée à l'industrie et au commerce. Les activistes ont qualifié cette décision de plus grande action de ce type depuis des décennies. Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a supervisé cette opération. Il a déclaré que la déclaration du terrain comme propriété de l'État était "une question importante et stratégique". "Alors que certains, en Israël et dans le monde, cherchent à saper notre droit à la Judée et à la Samarie et au pays en général, nous encourageons le mouvement des implantations par un travail acharné et de manière stratégique dans tout le pays", a-t-il ajouté.