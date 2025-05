Israël approuve la construction d'une barrière de sécurité high-tech le long de sa frontière avec la Jordanie

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé le plan du ministre de la Défense Israël Katz visant à construire une barrière de sécurité sophistiquée le long de la frontière orientale avec la Jordanie, accompagnée d'une vaste initiative pour renforcer la présence israélienne dans la vallée du Jourdain.

Le projet, dont le lancement est prévu en juin, comprendra un système de défense multicouche sur 425 kilomètres, s'étendant de Hamat Gader au nord jusqu'aux dunes de Samar, au nord d'Eilat. Cette initiative, estimée à 5,2 milliards de shekels (1,4 milliard de dollars), devrait être réalisée sur trois ans et combinera une barrière physique avec des capteurs avancés, des unités militaires mobiles et des infrastructures de commandement.

Le plan prévoit également de renforcer la présence israélienne dans la région en établissant des "centres de mission nationale", notamment des académies pré-militaires et des cadres de service national. Selon les responsables, cette mesure dissuadera les tentatives iraniennes d'introduire clandestinement des armes en Israël et de créer un nouveau front terroriste via la Jordanie. "L'établissement d'une clôture de sécurité le long de la frontière israélo-jordanienne est une étape stratégique cruciale contre les tentatives de l'Iran de transformer la frontière orientale en un autre front terroriste", a déclaré Katz. "C'est une initiative stratégique qui renforcera la sécurité nationale, consolidera notre emprise sur la vallée du Jourdain, garantira la souveraineté d'Israël pour les années à venir et portera un coup aux efforts de l'Iran pour transformer la frontière orientale en un front terroriste", a-t-il ajouté.

Les travaux commenceront sur deux segments prioritaires totalisant 80 kilomètres, tandis que la planification se poursuit pour le reste de la clôture. Le projet est coordonné par une équipe interministérielle dirigée par le directeur général du ministère de la Défense, le général de division (rés.) Amir Baram.