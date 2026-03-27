Israël approuve la légalisation de 30 avant-postes en Judée-Samarie

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé la légalisation de 30 avant-postes en Judée-Samarie, selon des informations rapportées par Ynet. Ces implantations, jusqu’ici considérées comme illégales y compris au regard du droit israélien, avaient été construites sans autorisation officielle.

Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions sur le terrain. Lors de la réunion, le chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a alerté sur une crise des effectifs militaires. L’extension de la présence israélienne au cœur de la Judée-Samarie risque, selon lui, d’accentuer la pression sur les forces déjà mobilisées dans la région.

Quelques jours plus tôt, l’armée avait déjà redéployé un bataillon initialement destiné au Liban vers la Judée-Samarie, afin de faire face à une recrudescence des violences d'habitants d'implantations contre des Palestiniens. Ces incidents, en hausse ces derniers mois, se produisent souvent dans ces avant-postes et restent largement sans réponse judiciaire ou sécuritaire.

Selon les mêmes sources, ces implantations se sont multipliées au cours des deux dernières années, devenant des foyers récurrents de tensions. Bien que le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait, en privé, appelé à un encadrement plus strict de ces violences, il ne s’est pas exprimé publiquement sur le sujet depuis plusieurs mois, tandis que son gouvernement continue de soutenir l’expansion des implantations.