Israël/7 octobre: La démission de Haliva pourrait entraîner celles du chef d'état-major et du chef du Shin Bet

Après la démission, révélée par Ynet, du chef du renseignement militaire Aharon Haliva (qui ne prend pas effet immédiatement), une série d'autres responsables de la débâcle du 7 octobre pourraient suivre. Notamment le chef d'état-major Aviv Kohavi et le chef du Shin Bet Ronen Bar, aux côtés des généraux impliqués dans l'échec comme les chefs des opérations, du commandement sud et le coordinateur des activités dans les territoires.

Elad Malka/IIsraeli Defense Ministry

Mais la démission de Kohavi et Bar pourrait déplacer ensuite la lumière sur le Premier ministre Netanyahu et le ministre de la Défense Gallant, eux aussi tenus pour responsables des immenses défaillances qui ont conduit aux massacres du 7 octobre, et donc à de nouvelles élections, considèrent de nombreux analystes.

Haliva, maillon clé des défaillances israéliennes le 7 octobre, avait interprété de manière "erronée" les intentions du Hamas pendant des mois, voire des années malgré de nombreux avertissements et avait partagé ces évaluations fausses avec toute la hiérarchie du renseignement militaire, l'état-major, le Shin Bet et le coordinateur. Seul le Mossad avait mis en doute ces évaluations.

Une semaine et demie après le début du conflit, Haliva avait reconnu l'échec de l'attaque surprise : "En tant que chef du renseignement militaire, j'endosse l'entière responsabilité de cet échec". La nuit fatidique entre vendredi et samedi, Haliva, alors en vacances à Eilat avec sa famille.