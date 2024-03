Israël/Archéologie : un lycéen découvre une lampe à huile vieille de 1 600 ans dans le Néguev

Un lycéen de Hod Hasharon âgé de 16 ans, Yonatan Frankel, en excursion avec sa classe dans la montée des Scorpions, dans le Néguev, a trouvé en ramassant des pierres dans le sable, une lampe à huile vieille de 1 600 ans. "L'une des pierres que j'ai ramassées était pleine de terre. Je l'ai secouée et, soudain, j'ai vu un dessin. J'ai alors compris qu'il s'agissait d'un objet fabriqué par l'homme et non d'une simple pierre", a-t-il témoigné.

Yuli Schwartz, Israel Antiquities Authority

La trouvaille a été transmise à l’Autorité des antiquités d’Israël (AAI) qui a déterminé qu’elle avait été fabriquée à Petra, en Jordanie, en le 4e et le 5e siècle de notre ère. "Des lampes de ce type ont été découvertes dans plusieurs lieux , mais celle trouvée par Yonatan est identique à celle découverte au même endroit il y a 90 ans par l'archéologue Nelson Glueck", s’est enthousiasmée Tali Erickson-Gini chercheuse à l’AAI.

"Nous savons qu'entre la ville nabatéenne-romaine de Mamshit et les mines de cuivre de Feinan (Pounon biblique) dans l'Arava centrale, une route commerciale était utilisée aux 4e et 5e siècles de notre ère", a-t-elle poursuivi. "Afin de sécuriser les transports de cuivre, et peut-être même d'or provenant des mines, une série de forts ont été construits et des patrouilles surveillaient cette route importante. Il est facile d'imaginer la lampe éclairant l'obscurité dans le fort solitaire et isolé tenu par des soldats romains".

Dor Davida Dagan, Israel Antiquities Authority

"Je tiens à remercier Yonatan pour son civisme", a déclaré le directeur de l’AAI, Eli Escusido. "Chaque objet qui nous est remis est conservé par le département des trésors nationaux et peut apporter une lumière significative, comme c'est le cas ici sur notre passé".