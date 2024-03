Israël/Archéologie : un réseau de tunnels datant de près de 2 000 ans découvert en Galilée

L'Autorité des Antiquités d'Israël (IAA) a révélé lundi matin un réseau de tunnels datant de près de 2 000 ans, qui servait de cachette aux rebelles juifs contre l’envahisseur romain. Le complexe, décrit comme la découverte "la plus importante" de ce type dans la région de Galilée à ce jour, met en lumière "des épisodes dramatiques de l'histoire du peuple juif". Les abris auraient été préparés avant la révolte de Bar Kokhba contre les Romains en 132-136 de notre ère.

Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Les fouilles ont révélé que les habitants de Huqoq, une localité juive située près du lac de Tibériade, ont d'abord transformé un réservoir d’eau qui servait de bain rituel (mikvé) utilisée depuis la période du Second Temple, en un complexe de cachettes lors de la première révolte contre l’empire romain, en 66 de notre ère.

Au cours de cette période, les murs du mikvé ont été brisés et des tunnels ont été creusés vers d'autres cavités, créant ainsi un réseau de plusieurs tunnels qui ont permis aux combattants juifs de se mettre à l’abri. "Dans ce système souterrain, le plus grand jamais découvert en Galilée, il y a huit cavités pour se cacher, et les tunnels de connexion sont creusés à 90 degrés, pour gêner les soldats romains lourdement armés qui poursuivaient les rebelles", a expliqué l'IAA dans un communiqué de presse.

Sur le site des fouilles, une bague en bronze à laquelle il manquait une pierre précieuse incrustée a également été trouvée. Des centaines de fragments de vaisselle en argile et en verre s'ajoutent aux nombreuses autres découvertes sur les lieux.

Les découvertes faites sur le site contribuent au débat qui dure depuis des décennies sur la question de savoir si la révolte de Bar Kokhba a touché la Galilée ou si elle s'est limitée à la Judée. Sur la base de ces découvertes, les chercheurs datent les parties intérieures du complexe de la cachette de la Seconde Révolte. Bien que les installations du mikvé aient été utilisées pendant la première révolte, les chercheurs n'ont pas pu déterminer si le site était utilisé pour s'échapper et se cacher, ou s'il était simplement préparé à cet effet.