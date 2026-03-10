Israël augmente massivement son budget de défense

Le gouvernement israélien a décidé de mettre temporairement de côté plusieurs dossiers politiques sensibles afin de concentrer ses efforts sur l’adoption rapide du budget de l’État pour 2026, dans un contexte de guerre avec l’Iran. Dans une déclaration conjointe publiée mardi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre des Finances Betsalel Smotrich ont annoncé le gel provisoire du projet de loi visant à exempter les étudiants des yeshivot du service militaire, ainsi que de certaines réformes économiques.

Selon Betsalel Smotrich, cette décision vise à accélérer l’adoption du budget afin de mobiliser des dizaines de milliards de shekels supplémentaires pour les besoins militaires. « Nous mettons de côté les sujets qui ne conviennent pas à une période de guerre », a-t-il déclaré, affirmant que la priorité absolue est désormais la sécurité nationale.

Le renforcement du budget de la défense constitue l’un des axes majeurs du futur budget. D’après des informations rapportées par la chaîne israélienne Channel 12, les dépenses militaires devraient être augmentées d’environ 28 milliards de shekels, soit près de 9 milliards de dollars, venant s’ajouter aux 112 milliards de shekels déjà prévus dans la version initiale du budget examinée par la Knesset en janvier.

Pour financer cet effort, le gouvernement prévoit notamment une réduction générale d’environ 3 % des budgets des différents ministères. L’objectif affiché est de soutenir les opérations militaires en cours et de renforcer les capacités de défense d’Israël face aux menaces régionales.

Dans leur déclaration, Benjamin Netanyahou et Betsalel Smotrich ont affirmé que la guerre contre l’Iran nécessite un effort financier exceptionnel. Le Premier ministre a rappelé qu’Israël avait déjà porté de lourds coups aux capacités nucléaires et balistiques iraniennes et qu’il poursuivait désormais ses opérations pour détruire les infrastructures restantes.

Le ministre des Finances a également évoqué une ambition plus large : établir un « nouvel ordre régional » dans lequel Israël occuperait une position centrale en tant que puissance régionale et mondiale.

Cependant, cette réorientation budgétaire suscite déjà des critiques. Quelques heures avant l’annonce, le gouvernement avait approuvé plus de 5 milliards de shekels de fonds de coalition destinés notamment à des institutions haredies et à certaines priorités politiques de la coalition, ce que l’opposition a vivement dénoncé, accusant l’exécutif de subventionner indirectement l’évasion du service militaire.

Malgré ces tensions, l’exécutif insiste sur l’urgence d’adopter le budget afin de soutenir l’effort de guerre et stabiliser l’économie israélienne dans un contexte régional particulièrement instable.