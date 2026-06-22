Israël aurait déployé des soldats au Somaliland

Israël aurait déployé un petit contingent militaire au Somaliland plus tôt cette année, selon un haut responsable du gouvernement somalien cité par Middle East Eye.

D'après cette source, une cinquantaine de soldats israéliens seraient présents dans cette région autoproclamée indépendante de la Corne de l'Afrique, dans le cadre d'arrangements sécuritaires bilatéraux conclus après la reconnaissance du Somaliland par Israël.

Israël est devenu en décembre le premier pays à reconnaître officiellement l'indépendance du Somaliland, une décision vivement condamnée par plusieurs États de la région. En avril, l'État hébreu a nommé Michael Lotem comme premier ambassadeur à Hargeisa.

Le responsable somalien affirme que les soldats auraient été déployés peu après cette reconnaissance et après la reprise de la guerre avec l'Iran à la fin du mois de février. Selon lui, l'armée israélienne aurait choisi des soldats israéliens d'origine africaine, notamment éthiopienne, afin de « ne pas attirer l'attention » et de mieux se fondre dans la population locale.

Sollicitée par Middle East Eye, l'armée israélienne a refusé de commenter, indiquant que la question relevait de « l'échelon politique ». Le gouvernement du Somaliland n'a pas répondu aux demandes du média.

Cette information intervient alors que le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a récemment affirmé qu'Israël et le Somaliland coopéraient secrètement depuis plusieurs années. Lors d'une rencontre avec le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, il a déclaré que les deux parties avaient mené « une série d'opérations » restées confidentielles.

Selon CNN, le Somaliland aurait également fourni à Israël un site militaire supplémentaire, susceptible de permettre à des appareils israéliens d'y faire escale lors de vols longue distance vers l'Iran.

Plusieurs experts estiment qu'Israël cherche aussi à renforcer sa présence stratégique en mer Rouge, notamment face aux menaces des Houthis au Yémen.

Le ministre de la Défense du Somaliland, Mohamed Yusuf Ali, a toutefois démenti l'existence d'une base israélienne sur son territoire. Il a cependant reconnu qu'Israël apportait une assistance à son pays, notamment en matière de formation des forces de police et de l'armée.