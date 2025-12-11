Israël balayé par la tempête Byron : un mort, des dizaines de sauvetages et de fortes inondations

La tempête hivernale Byron a frappé Israël de plein fouet jeudi, provoquant la mort d’un homme, d’importantes inondations et de multiples opérations de sauvetage à travers le pays. Un homme de 53 ans a été retrouvé sans vie dans son appartement de Netanya, présentant des signes d’hypothermie, selon le service de secours ZAKA. Les circonstances exactes du décès restent à confirmer et le corps a été transféré pour autopsie.

Les pluies torrentielles ont plongé plusieurs villes du centre du pays sous l’eau. À Yavne, 14 personnes ont été secourues dans huit sites différents après avoir été piégées dans leurs véhicules. Des vidéos ont montré un supermarché Rami Levy inondé, tandis qu’à Rehovot et Baqa al-Gharbiya, des rues entières étaient submergées.

Dans le sud, Ashdod a enregistré près de 25 mm de pluie en une heure, et le Magen David Adom a signalé de nombreux appels provenant de conducteurs bloqués dans la région de la Shféla. À Rishon Lezion, deux fillettes d’une dizaine d’années ont été légèrement blessées par la chute d’un arbre dans leur école.

Le Service météorologique israélien a émis une alerte rouge pour « précipitations significatives » le long de la côte centrale et méridionale et une alerte orange pour risques d’inondations dans le centre, le sud, le Néguev et le désert de Judée. Dans le nord, le mont Hermon a été recouvert d’une épaisse couche de neige.

L’armée a suspendu tous les entraînements en extérieur et limité les activités opérationnelles non essentielles jusqu’à vendredi matin.